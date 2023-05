Pleite im Nachholer: Halberstadt und Ex-Dynamo Eilers steigen aus der Regionalliga ab

Selbst ein früherer Drittliga-Torschützenkönig wie Justin Eilers (34, 2.v.r.) konnte den Regionalliga-Abstieg von Germania Halberstadt nicht verhindern. © Picture Point / Gabor Krieg

Es war die letzte Chance am Mittwochabend, im Nachholspiel bei Babelsberg 03 den Abstieg noch zu verhindern. Doch nach der 0:2-Pleite bei den Filmstädtern schlichen die Germanen vom Feld.

Sie wussten, dass diese Niederlage gleichbedeutend mit dem Abstieg war: Denn zehn Punkte sind auf den Platz 16 und Lichtenberg 47 rechnerisch in drei verbleibenden Partien nicht mehr aufzuholen.

Und da aus der 3. Liga zu 99 Prozent ein Ostteam absteigen wird, wird es mindestens zwei Absteiger aus der Regionalliga Nordost geben.

So dramatisch ein Abstieg auch ist, so lange hatte sich dieser für die Germania in dieser Spielzeit abgezeichnet. Der erste Ligasieg gelang zum Beispiel erst am 11. Februar dieses Jahres - es war die 18. Partie der Saison.

Schon damals zeichnete sich ab, dass dem jungen Team auf vielen Schlüsselpositionen schlichtweg die Qualität fehlt.

Das gab auch Trainer Manuel Rost (34) jüngst gegenüber dem MDR zu: "Wir konnten die Stammspieler, die uns letzten Sommer verlassen haben, einfach nicht ersetzen. Mehr gibt der Kader, so ehrlich müssen wir sein, nicht her."