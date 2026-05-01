NOFV hat die Faxen dicke! Neuer Strafen-Wahnsinn für die Regionalliga Nordost

Berlin - Dieses unscheinbare Dokument hat es so richtig in sich! Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV), unter anderem Träger der Regionalliga Nordost, hat am Donnerstagabend eine Mitteilung versandt, die gewaltig Sprengstoff enthält.

Präsident Hermann Winkler (63) und der NOFV ziehen die Daumenschrauben für ihre Vereine deutlich an. © Sebastian Gollnow/dpa

Alle paar Monate gibt der Verband die "Amtlichen Mitteilungen" an seine Klubs und die breite Öffentlichkeit heraus.

Darin werden neben Bekanntmachungen auch Neuerungen und Beschlüsse kommuniziert – wie den neuen "Strafenkatalog" für Vereine und Spieler.

Ein Beispiel: Verursacht ein Verein einen Spielabbruch oder Spielausfall, kostet das richtig Kohle! Künftig sind das 20.000 Euro statt 5000 Euro. Verstöße werden auf Grundlage der sogenannten "Rechts- und Verfahrensordnung" in den Paragrafen 31, 32 und 33 sanktioniert.

Ein Spielabbruch ist sicher eine Seltenheit, doch es geht weiter – die regelrechte Absagenflut von zig Partien im zurückliegenden Winter hat Folgen:

Nimmt ein Verein seine Verantwortung als Entscheider über die Bespielbarkeit des Platzes nur unzureichend wahr, droht eine Strafe von bis zu 10.000 Euro und damit doppelt so viel wie bisher.