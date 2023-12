Heiner Backhaus zeigt es seinen Kritikern! Aachen auf Aufstiegskurs 3. Liga

Allein durch die unter Backhaus eingefahrenen 32 Punkte in der Liga liegt Aachen zur Winterpause wieder in Tuchfühlung zum Überraschungs-Ersten 1. FC Bocholt, der Rückstand beträgt nur noch zwei Zähler. Zwischenzeitlich waren es mal zehn.

In 15 Pflichtspielen kommt er durchschnittlich auf 2,53 Zähler, was für eine Bilanz!

Je nach Zählweise stehen in seiner Vita als Seniorenspieler sage und schreibe 20 Vereine, als Herren-Trainer ist Aachen seine bereits sechste Station. Und seine mit Abstand erfolgreichste!

Es war ein Aufschrei, als sich Anfang September Heiner Backhaus und der BFC Dynamo trennten. Mitten in der Saison, nach einem mehr als passablen Saisonstart.

Motivator und Menschenfänger: Heiner Backhaus voll in seinem Element an der Seitenlinie © Picture Point / Gabor Krieg

Was für Außenstehende angesichts der Größe und Tradition eines Klubs wie Aachen (2006/07 Bundesliga) selbstverständlich erscheint, ist es wahrlich nicht.

Aachen ist in der elften Saison Dauergast in der vierten Liga, rief vor der Saison offensiv den Aufstieg als Ziel aus - und trennte sich nach verpatztem Saisonstart am vierten Spieltag von Trainer Helge Hohl (32).

Backhaus übernahm und brachte Aachen auf Kurs - wie hat das der impulsive Trainer mit dem markanten Bart geschafft?

"Du musst schon sehen, dass du Klebstoff zwischen den Spieler kriegst", erklärte Backhaus nach dem letzten Ligaspiel des Jahres bei den Podbolzern. Was er meint: Die Summe toller Einzelspieler - Aachen hat den teuersten Kader aller Erstvertretungen der West-Staffel - macht noch keine Mannschaft.

"Ich glaube, dass Offensive immer die beste Defensive ist [...] gerade meine Stürmer vorne müssen halt pressen." "Alemannia steht für Attacke, Spektakel" führt Backhaus aus.

Bester Beweis: Das 4:3 im Spitzenspiel Wuppertal mit drei verwandelten Freistößen.