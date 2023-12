Regionalliga-Wahnsinn: Spieler verwandelt drei direkte Freistöße im Spitzenspiel!

Wuppertal - Dieses Spiel dürfte bei Fans Erinnerungen an bessere Zeiten geweckt haben! Das Duell der beiden Traditionsvereine Wuppertaler SV und Alemannia Aachen (3:4) übertraf alle Erwartungen und dürfte sich einen festen Platz in den Geschichtsbüchern der Regionalliga West gesichert haben.

Das Wuppertaler Stadion am Zoo hat einst Bundesliga-Zeiten gesehen und wurde am Samstagnachmittag Schauplatz eines wilden Regionalliga-Spiels. (Archivbild) © Revierfoto/dpa

Das soll vierte Liga sein? Jeder, der sich am Samstagnachmittag bei winterlichem Wetter auf den Weg ins zugige Stadion am Zoo aufgemacht hatte, dürfte seinen Besuch lange in Erinnerung behalten.



Denn es war nicht nur das Aufeinandertreffen der zwei selbsternannten Aufstiegsfavoriten, sondern das dritte im umgebauten Wuppertaler Stadion. Knapp 3000 Aachen-Fans ließen sich bei Wind und Wetter diesen Leckerbissen nicht entgehen, sie sannen auf Revanche nach dem Hinspiel.

Aachen hatte damals höchst unglücklich in der Nachspielzeit vor rekordverdächtigen 27.300 Zuschauern im eigenen Tivoli verloren. Nach dem vierten Spieltag wurde Trainer Helge Hohl (32) entlassen, es folgte Heiner Backhaus (41).

Und der Mann mit dem markanten Bart führte die eigentlich abgeschriebenen Alemannen aus dem Tabellenkeller zurück auf Aufstiegskurs. Seine vielleicht größte Leistung: Er brachte dem glücklosen Top-Neuzugang Anton Heinz (25) die verloren gegangene Freude am Fußball zurück.

Dieser war in den Vorwochen nicht nur einmal zum Matchwinner avanciert und sollte dieses Kunststück auf noch beeindruckendere Art in Wuppertal wiederholen.