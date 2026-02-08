Horror-Heimbilanz für Regionalligist: An diesen Stellschrauben drehen Lau & Frahn

Im zweiten Teil des Interviews mit Johannes Lau spricht Babelsbergs Trainer über die Zusammenarbeit mit Daniel Frahn, die Heimbilanz, Rückrunde und den Kader.

Von Lukas Schulze

Potsdam-Babelsberg - Im zweiten Teil des Interviews mit Johannes Lau (29) spricht der neue Babelsberg-Trainer über die Zusammenarbeit mit Daniel Frahn (38), die Horror-Heimbilanz, die Rückrunde und den Kader.



Ronny Ermel (41, dirigierend) musste in Babelsberg gehen. Auf der Bank haben künftig Johannes Lauf (29, mit Brille) und Daniel Frahn (38, mit Mütze) das Kommando. © IMAGO / speedshot TAG24: Wie fühlt es sich eigentlich an, mit 29 Jahren zum ersten Mal Cheftrainer in der Herren-Regionalliga zu sein?

Lau: "Grundsätzlich bin ich erstmal sehr dankbar für das Vertrauen in meine Person. Inhaltlich ist das Arbeiten im Vergleich zum Jugendfußball sehr ähnlich. Was sich unterscheidet, ist der Umgang mit dem Team. Du hast nicht mehr mit Jugendlichen zu tun, sondern mit richtigen Männern. Zugleich bin ich sehr froh, dass ich mit Daniel Frahn jemanden an der Seite habe, mit dem ich mich sehr gut ergänze." TAG24: Wer lernt da mehr von wem? Regionalliga Kein Restart in der Regionalliga Nordost: Erstes Duell des Jahres abgesagt Lau: "Das ergänzt sich gut, weil wir auf der persönlichen Ebene ein sehr gutes Verhältnis haben, uns länger kennen und schätzen. Jeder bringt das ein, was er in seiner Laufbahn erlebt hat. Daniel viel aus seiner Spielerkarriere und ich, was ich in meiner Trainerausbildung gelernt habe. Das Thema Trainingsarbeit und Spielidee ist überwiegend meine Aufgabe." TAG24: Und Daniel Frahn führt dann vorwiegend die Spielergespräche? Lau: "Das stimmt nicht ganz, miteinander sprechen, ist das Kerngeschäft, wenn man mit Menschen arbeitet. Das hängt aber auch immer von Situation und Anlass ab. Natürlich ist Daniel aufgrund seines persönlichen Verhältnisses noch sehr nah an der Gruppe, letztlich habe aber ich die Hauptverantwortung als Cheftrainer. Und genau so hat Daniel seine täglichen Aufgaben."

Johannes Lau: Gegner müssen wieder "ungern" nach Babelsberg reisen

Kein Fußball am Wochenende: Das Karl-Liebknecht-Stadion liegt im Winterschlaf. © privat TAG24: An welchen Stellschrauben müsst ihr dafür drehen?

Lau: "Unser Thema ist nicht die individuelle Qualität. Wir haben uns bisher sehr auf den eigenen Ballbesitz konzentriert, was ich grundsätzlich positiv finde. Im Laufe der Hinrunde haben sich aber viele Gegner an uns orientiert und wir haben es immer seltener geschafft Lösungen zu finden. Wir wollen jetzt unsere Spielausrichtung flexibler gestalten, speziell im Umschaltspiel und Spiel gegen den Ball. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt von Grund auf Dinge umschmeißen." TAG24: Auch die vielen Gegentore können euch nicht schmecken … Regionalliga Regionalliga Nordost: Brüder-Duo beendet mit Mitte 20 Karriere - und wechselt ins Klub-Büro! Lau: "Es ist eher eine Haltungsfrage: Wie gehe ich damit um, mein Tor zu verteidigen. Dies wollen wir mit einer gewissen Emotionalität und klaren Ansprache von Dingen, die so nicht funktionieren, erreichen. Darüber hinaus wollen wir auch im Training mit deutlich höherer Intensität agieren und allen Themen, die abseits des Platzes passieren, eine höhere Priorität widmen. Sei es in der Kabine als auch außerhalb." TAG24: Wie geht ihr mit der mageren Heimbilanz (drei Pünktchen aus neun Spielen) um?

Lau: "Wir haben offen darüber gesprochen. Der Mannschaft ist ganz klar bewusst, dass das Gezeigte nicht unser Anspruch ist. Es war in den letzten Jahren oft so, dass Gegner sehr ungern hierhergereist sind. Da sollten wir wieder hinkommen. Es wird aber wenig Sinn machen, das wöchentlich zu thematisieren. Und wir benötigen die Unterstützung unserer Fans jede Woche."

SV Babelsberg 03: Tobias Hasse soll vorangehen, George Didoss gehalten werden

Routinier Tobias Hasse (30), hier noch im Cottbus-Trikot, soll in Babelsberg vorangehen. (Archivbild) © PICTURE POINT / S. Sonntag TAG24: Sieben Punkte trennen euch vom möglichen Abstiegsplatz 16. Inwieweit ist Abstiegskampf für euch ein Thema? Lau: "Wir sind nicht in einer Situation, wo wir alles entspannt angehen können. Aber es ist auch nicht so, dass wir unter dem Strich stehen. Wir sollten uns unserer Position bewusst sein, dass es schnell in die eine oder andere Richtung gehen kann. Der Verein hat vor der Saison ausgegeben einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben, daran orientieren wir uns." TAG24: Wie zufrieden seid ihr mit dem Kader? Lau: "Wir sind dabei, die Gruppe stabiler zu bekommen, mit Rückschlägen umzugehen, wollen in unseren Leistungen konstanter werden. Mit den wiedergenesenen Paul Wegener und Gian-Luca Schulz haben wir praktisch zwei Neuzugänge zurückbekommen, die uns guttun werden. Und in Tobias Hasse haben wir einen Spieler dazugeholt, der Trainingsfleiß und Mentalität extrem verkörpert und vorleben kann. Mit Theo Ogbidi könnten wir nun doch und sehr kurzfristig einen Spieler verpflichten, mit dem wir uns schon länger beschäftigt haben. Sein Tempo wird uns auf den Außenbahnen sofort weiterhelfen können." TAG24: Wie zuversichtlich seid ihr, dass ihr Shootingstar George Didoss (21) über die Saison hinaus halten könnt? Lau: "Ich glaube, George Didoss hat in der Liga und darüber hinaus auf sich aufmerksam gemacht. Wir werden alles dafür tun, um ihn zu halten. Wenn George nichtsdestotrotz den nächsten Schritt machen würde, wäre er ein Paradebeispiel dafür, dass wir hier in Babelsberg Jungs für höhere Aufgaben entwickeln können."