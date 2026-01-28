Ausfall bei den meisten Vereinen der Regionalliga Nordost: "Im Grunde Jahr für Jahr dasselbe"
Zwickau - The same procedure as last year! Der Start ins neue Jahr fällt für die meisten Vereine der Regionalliga Nordost den Wetterbedingungen zum Opfer. Acht von neun am Wochenende angesetzten Partien wurden vom NOFV "aufgrund der aktuellen Witterung und mehrfacher Platzsperren/Unbespielbarkeit der Plätze" abgesagt.
Eine Generalabsage des Spieltages werde es aber nicht geben - "und wird es auch künftig nicht geben", ließ der Verband wissen. Von einer Absage bisher verschont blieb die für Sonntag angesetzte Partie zwischen Carl Zeiss Jena gegen die VSG Altglienicke.
Nun kommt das Ganze nicht überraschend. "Es hat sich herumgesprochen, dass Ende Januar/Anfang Februar in unseren Breitengraden Schnee liegen kann", nimmt es FSV-Zwickau-Sportdirektor Robin Lenk (41) mit Galgenhumor.
"Es ist im Grunde Jahr für Jahr dasselbe. Kommende Woche würden wir in Jena spielen. Carl Zeiss hat zwar ein neues Stadion, aber die Rasenheizung läuft noch nicht. Da kann man sich vorstellen, was passiert", rechnet der 41-Jährige auch kommende Woche straff mit einer Absage.
Beim Argument "früher wurde auch gespielt" hält er dagegen: "Früher waren auch die Plätze nicht gesperrt. Jetzt sagen die Kommunen nein."
Aber wie bekommt der Verband das Problem der witterungsbedingten Absagen in den Griff? Die Regionalliga Bayern zum Beispiel beginnt früher, hat mehr englische Wochen, pausiert von Ende November bis Ende Februar.
Vereine wollten keine Neuregelung in Regionalliga Nordost
"Zur letzten Staffeltagung kam genau dieses Thema zur Sprache", sagt Lenk: "Eine Woche eher beginnen, mehr englische Wochen, schon deutlich früher im Herbst die Rückrunde beginnen und im neuen Jahr später starten. Aber da haben einige Vereine ihr Veto eingelegt. Grund waren die englischen Wochen."
Im Grunde beißen sich die Vereine damit wie die Katze in den eigenen Schwanz. Durch die Ausfälle kommt es automatisch zu (ungeplanten) englischen Wochen bei den Nachholspielen.
Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche