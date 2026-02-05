Neuer Regionalliga-Coach verrät im TAG24-Interview: Vor zwei Jahren hab’ ich C-Jugend trainiert

Johannes Lau heißt der neue Cheftrainer von SV Babelsberg 03. Mit TAG24 spricht er über seine Trainer-Anfänge und warum er vor zwei Jahren C-Jugend trainierte.

Von Lukas Schulze

Potsdam-Babelsberg - Johannes Lau (29) heißt der neue Cheftrainer des SV Babelsberg 03. Gemeinsam mit Vereinsikone Daniel Frahn (38) bildet er mindestens für die Rückrunde das Trainerduo. Mit TAG24 spricht er über seine Anfänge als Trainer und verrät, warum er vor zwei Jahren noch die C-Jugend der Nulldreier trainierte.

Johannes Lau (29) ist der neue Cheftrainer an der Seitenlinie des SV Babelsberg 03. © privat TAG24: Hannes, die wenigsten werden mit 29 Jahren Regionalliga-Cheftrainer. Wann hast du eigentlich deine erste Mannschaft trainiert? Lau: "Das war in der Saison 2014/15, da war ich 18 Jahre alt. Kurz davor hatte ich mich als Torhüter am Knie verletzt, bis dahin war ich in den Nachwuchsteams immer Führungsspieler oder Kapitän. Ich hatte damals einen Trainer, der mich in die Richtung geschubst hat und meinte: ‚Hannes du musst das unbedingt als Trainer probieren.' Ich war dann drei Jahre Co-Trainer unter ihm. Auf der Grundlage habe ich später Studium und Trainerausbildung begonnen." TAG24: Und seitdem hast du vom Kinder-Trainer in der F-Jugend bis über die A-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga nahezu jede Altersklasse durchlaufen … Lau: "Genau. Nach der Zeit als Kleinfeld-Trainer bin ich über Matthias Boron 2019 zum SV Babelsberg 03 gekommen, war parallel nebenbei in der Geschäftsstelle tätig. Es hat sich während der Jahre so ergeben, dass ich fast jede Großfeld-Mannschaft im Verein trainiert habe. Später bin ich gemeinsam mit Matthias Boron in die Nachwuchsleitung gerutscht, hab' die U19 trainiert."

Johannes Lau hat die höchste Jugendtrainer-Lizenz erworben

Für Lau ist es eine "komische Situation", seinen vorherigen Chef Ronny Ermel (41, r.) zu ersetzen. © IMAGO / Bild13 TAG24: Im Sommer 2023 bist du aus der A-Jugend zurück in die C-Jugend/U14 gegangen. Warum dieser eher ungewöhnliche Schritt? Lau: "Zum genannten Zeitpunkt hatten wir eine Konstellation im Großfeld, wo wir keinen Trainer aus seiner Mannschaft reißen wollten. Zugleich hatten wir ein Trainer-Vakuum in der U14, die im Kleinfeld sehr erfolgreich waren und ich gesagt habe: 'Ich hab’ Bock auf die Aufgabe.' Die Entscheidung war auch aus Sicht meiner Position als Teil der Nachwuchsleitung für den Gesamtverein am sinnvollsten. Für mich persönlich ist die Hauptsache, dass ich ein entwicklungsfähiges Umfeld habe, in dem ich mich wohlfühle und meine Vorstellungen einbringen kann." TAG24: Du hast im Dezember die A+-Lizenz (die höchste Stufe im Jugendfußball; Anm. d. Red.) abgeschlossen. Siehst du dich künftig als Herren- oder Jugendtrainer?

Lau: "Das kann ich noch nicht zu 100 Prozent beantworten, aber auf jeden Fall als Fußballtrainer, weniger in der sportlichen Leitung. Mir geht es nicht in erster Linie darum zu klettern, oft ist das im deutschen Nachwuchsfußball aus meiner Sicht ein Problem. Ich bin in den letzten Jahren gut damit gefahren, mich darauf zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Ich trage gewisse Werte in mir, die ich in Babelsberg entwickeln kann, sei es meine Idee von Fußball als auch mein Umgang mit Menschen."

SV Babelsberg 03 will in der Jugendarbeit erster Ansprechpartner hinter Hertha BSC und Union Berlin werden

Selbst der Kunstrasenplatz in Babelsberg ist vereist, stattdessen sind Hallentraining und ein Interview angesagt. © privat TAG24: Wie kam es dazu, dass du jetzt Cheftrainer geworden bist?

Lau: "Der Verein kam im Frühjahr 2025 auf mich zu, ob ich mir vorstellen kann, neben der Nachwuchsleitung auch 'Übergangskoordinator' und vollwertiges Mitglied im Trainerteam der 1. Mannschaft zu werden. Ein halbes Jahr später hauptverantwortlich zu sein, war von mir - und ich glaube auch von keinem anderen im Verein - ansatzweise geplant. Deswegen hat mich die Entwicklung im Winter auch ein Stück weit überrascht." TAG24: Hast du mit deinem vorherigen Cheftrainer Ronny Ermel (41, Ende Dezember freigestellt; Anm. d. Red.) noch Kontakt? Lau: "Aktuell nicht. Er war aber hier und hat sich vom Trainerteam und der Mannschaft verabschiedet." TAG24: Deine Rolle als Nachwuchsleiter wird jetzt auf mehrere Schultern verteilt. Gib uns dennoch bitte einen Einblick in die Jugendarbeit! Lau: "Hier in der Region Potsdam und näheren Umgebung wollen wir ganz klar hinter Hertha und Union erster Ansprechpartner sein. Unser Ziel ist, dass wir über die DFB-U19 und U17-Nachwuchsliga Jungs entwickeln können und vielleicht ein Argument mehr für Talente haben, um sich im Männerfußball zu entwickeln. Denn aktuell verlieren wir auf diesem Weg viele Spieler. In den letzten drei Jahren haben wir 29 Jungs an Nachwuchsleistungszentren abgegeben." Teil zwei des Interviews über die Zusammenarbeit mit Daniel Frahn, die Horror-Heimbilanz, die Rückrunde und den Kader folgt am Sonntag.