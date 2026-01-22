Kein Restart in der Regionalliga Nordost: Erstes Duell des Jahres abgesagt

Meuselwitz - Die Regionalliga Nordost ruht weiter im Winterschlaf. Die für Samstag angesetzte Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und BFC Preussen wurde laut fussball.de abgesetzt.

Der ZFC Meuselwitz und Florian Hansch (30) müssen eine Woche länger in der Winterpause verharren. (Archivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

Dabei handelt es sich um ein Nachholspiel vom 16. Spieltag, das an diesem Wochenende noch vor dem offiziellen Rückrundenstart stattfinden sollte.

Schon am Mittwoch hatten die Gastgeber durchblicken lassen: "Das am 22. November des vergangenen Jahres ausgefallene Regionalligaspiel gegen den BFC Preussen soll, wenn der Wettergott mitspielt, nachgeholt werden."

Gut 24 Stunden später sind sämtliche Vorbereitungen Makulatur - im thüringischen Zipsendorf herrschen weiter eisige Bedingungen.

So fand die Meuselwitzer Generalprobe am Dienstagabend gegen Weißenfels auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz statt.