Kein Restart in der Regionalliga Nordost: Erstes Duell des Jahres abgesagt
Meuselwitz - Die Regionalliga Nordost ruht weiter im Winterschlaf. Die für Samstag angesetzte Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und BFC Preussen wurde laut fussball.de abgesetzt.
Dabei handelt es sich um ein Nachholspiel vom 16. Spieltag, das an diesem Wochenende noch vor dem offiziellen Rückrundenstart stattfinden sollte.
Schon am Mittwoch hatten die Gastgeber durchblicken lassen: "Das am 22. November des vergangenen Jahres ausgefallene Regionalligaspiel gegen den BFC Preussen soll, wenn der Wettergott mitspielt, nachgeholt werden."
Gut 24 Stunden später sind sämtliche Vorbereitungen Makulatur - im thüringischen Zipsendorf herrschen weiter eisige Bedingungen.
So fand die Meuselwitzer Generalprobe am Dienstagabend gegen Weißenfels auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz statt.
Hertha 03 Zehlendorf gegen den Halleschen FC auf der Kippe
Die Spielabsage dürfte nicht die letzte des Winters sein: Nach TAG24-Recherchen steht das für den 31. Januar angesetzte Spiel zwischen Hertha Zehlendorf und dem Halleschen FC bedenklich auf der Kippe. Grund sind auch hier die anhaltenden Witterungsverhältnisse.
Das Berliner Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf zeigte sich in Vergangenheit wenig zimperlich mit Platzsperren des Stadions Lichterfelde. So wurde die Partie zwischen Zehlendorf und Chemie Leipzig Ende 2025 bereits dreimal (!) abgesetzt. Ähnliches Verfahren droht auch mit der Partie am 31. Januar.
Zehlendorf würde für das Spiel ein voraussichtlich letztes Mal in das Stadion von Lokalrivale Viktoria Berlin ausweichen müssen.
Das heimische Ernst-Reuter-Sportfeld hat weiter keine Zulassung aufgrund eines nicht-abgetrennten Gästebereichs. Zwar ist der Spatenstich für den berühmtesten Zaun Berlins Ende 2025 erfolgt, die Bauarbeiten aber nicht abgeschlossen.
Paradox: Der HFC soll sich bereits seit mehreren Wochen für das Datum nach einem alternativen Testspiel-Gegner umsehen.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg