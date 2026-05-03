Trauer bei Ost-Klub: Stadionsprecher bricht bei Spiel zusammen und stirbt

Eilenburg - "Wir sind fassungslos", schrieb der FC Eilenburg am späten Samstagabend auf seinen Social-Media-Kanälen. Beim Heimspiel gegen den Greifswalder FC (0:6) am Nachmittag spielten sich abseits des Platzes dramatische Szenen ab, die den Klub in tiefe Trauer versetzen.

Der FC Eilenburg teilte dieses Foto von Hoffmeier als Erinnerung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/fceilenburgoffiziell

"Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Stadionsprecher und langjähriger Freund Martin Hoffmeier heute während des Spiels zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben ist", so der Verein auf Instagram und Facebook.

Hoffmeier war über viele Jahre Stadionsprecher. "Mit seiner Art, seiner Leidenschaft und seiner Nähe zum Verein hat er den FC Eilenburg begleitet und mitgestaltet", hieß es weiter.

Er sei für viele im Verein weit mehr gewesen als "nur" der Stadionsprecher.

Auf Social Media richtete der Klub sich auch an die Familie von Hoffmeier: "Was heute passiert ist, lässt sich kaum in Worte fassen. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Mama, seiner Familie und allen, die ihm nahestanden."

"Martin, wir werden dich vermissen", schrieb der FC Eilenburg abschließend.