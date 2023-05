Kommentar zum Harakiri-Kurs der SpVgg Unterhaching: "Unwürdiges Verhalten"

München - Am 7. Juni steigt das erste Aufstiegsspiel zur 3. Liga . Während Nordost-Vertreter Energie Cottbus bereits den Ticketverkauf gestartet hat, lässt die SpVgg Unterhaching weiterhin offen, ob sie überhaupt antritt. Es wäre längst Zeit gewesen, klare Kante zu bekennen, meint TAG24-Kommentator Lukas Schulze.

Manfred Schwabl (57) ist seit elf Jahren Haching-Präsident und hat unter anderem mit dem gewagten Börsengang des Münchner Vorort-Vereins im Sommer 2019 Aufsehen erregt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der ein oder andere Haching-Fan und auch Cottbuser Verantwortliche dürfte am Sonntagabend mit Spannung "Blickpunkt Sport" im BR verfolgt haben. Gast war unter anderem Haching-Präsident Manfred Schwabl (57).

Und das sicherlich nicht primär aus dem Grund, um über die Meisterschaft und das Personalbeben beim großen FC Bayern München zu debattieren.

Nein, Thema der Stunde ist, ob es sich die SpVgg Unterhaching leisten kann oder will - allein das ist für Außenstehende schon Interpretationsfrage genug - in die 3. Liga aufzusteigen. Gesetzt den Fall, sie schlagen die Brandenburger.

Ursprünglich war für das Wochenende eine Erklärung der Hachinger angekündigt und passenderweise Manfred Schwabl geladen worden. Doch wer auf eine Positionierung des Regionalliga-Klubs am Sonntagabend hoffte, wurde bitterböse enttäuscht.

Schwabl wich wieder einmal der Frage aus. Spätestens jetzt sind Unverständnis und Kopfschütteln mehr als angebracht, ganz gleich, ob man Hachinger, Cottbuser oder Würzburger Sympathisant ist.

Denn die Zeit drängt: Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung waren noch zehn Tage bis zum Aufstiegshinspiel in Cottbus auf der Uhr. Die Regularien sind klar: Verzichtet Haching im Erfolgsfall auf den Gang in die 3. Liga, würde Cottbus aufsteigen - und Konkurrent Würzburg in die Röhre gucken.