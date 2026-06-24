Kommt die Reform? Entscheidung fällt jetzt am 29. Juni!

Chemnitz - Stichtag 29. Juni: Dann entscheidet sich, ob es in der Aufstiegsdebatte zwischen Regionalliga und 3. Liga zu einer Reform kommt. NOFV-Präsident Winkler ist optimistisch, dass "Meister müssen aufsteigen" bald Realität wird.

"Meister müssen aufsteigen!" Ob die NOFV-Kampagne ihr Ziel erreicht, wird sich nächste Woche entscheiden. © Picture Point/Gabor Krieg

In allen fünf deutschen Regionalverbänden werden die Dritt- bis Fünftligisten befragt: Soll das aktuelle Aufstiegsmodell beibehalten werden oder soll eine der beiden neuen Versionen kommen: das Kompass- beziehungsweise Regionenmodell?

"Gibt es in allen fünf Verbänden eine Mehrheit für den gleichen Weg, wird dieser bestritten", erklärt NOFV-Präsident Hermann (63) Winkler dem MDR.

"Das ist ein bisschen brisant, denn wir haben uns auf Einmütigkeit beziehungsweise Einstimmigkeit verständigt. Aber ich gehe davon aus, dass die Mehrheiten inzwischen so groß sind, dass wir für das Kompassmodell eine Mehrheit hinbekommen." Dieses sieht vor, dass vier Regionalligen in den jeweiligen Himmelsrichtungen Jahr für Jahr neu ausgerichtet werden und dann der Meister jeder Staffel hoch geht.

Dem Regionenmodell nach würde die bisherige Regionalliga Nordost komplett zerschlagen, die neuen Bundesländer würden der Nordstaffel und der Regionalliga Bayern zugeteilt.