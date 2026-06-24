Kommt die Reform? Entscheidung fällt jetzt am 29. Juni!
Chemnitz - Stichtag 29. Juni: Dann entscheidet sich, ob es in der Aufstiegsdebatte zwischen Regionalliga und 3. Liga zu einer Reform kommt. NOFV-Präsident Winkler ist optimistisch, dass "Meister müssen aufsteigen" bald Realität wird.
In allen fünf deutschen Regionalverbänden werden die Dritt- bis Fünftligisten befragt: Soll das aktuelle Aufstiegsmodell beibehalten werden oder soll eine der beiden neuen Versionen kommen: das Kompass- beziehungsweise Regionenmodell?
"Gibt es in allen fünf Verbänden eine Mehrheit für den gleichen Weg, wird dieser bestritten", erklärt NOFV-Präsident Hermann (63) Winkler dem MDR.
"Das ist ein bisschen brisant, denn wir haben uns auf Einmütigkeit beziehungsweise Einstimmigkeit verständigt. Aber ich gehe davon aus, dass die Mehrheiten inzwischen so groß sind, dass wir für das Kompassmodell eine Mehrheit hinbekommen." Dieses sieht vor, dass vier Regionalligen in den jeweiligen Himmelsrichtungen Jahr für Jahr neu ausgerichtet werden und dann der Meister jeder Staffel hoch geht.
Dem Regionenmodell nach würde die bisherige Regionalliga Nordost komplett zerschlagen, die neuen Bundesländer würden der Nordstaffel und der Regionalliga Bayern zugeteilt.
Ein gutes Ergebnis für NOFV-Präsident Winkler: Das Kompassmodell
Ein Weg, der durch die Vereinbarung, einstimmig in allen Regionalverbänden zu beschließen, wohl nicht bestritten werden wird, sagt Winkler.
"Es ist eine Gefahr für uns dabei, wenn die anderen vier sagen würden, das Regionenmodell passt ihnen doch wunderbar. Das wäre natürlich ein saublödes Ergebnis für uns. Und deshalb haben wir uns auf diese Einstimmigkeit verabredet. Und ich gehe davon aus, dass die Mehrheit inzwischen auch durch gute Agitation, was die Vorteile angeht, erreicht wird und dass wir am 30. dann ein gutes Ergebnis haben und weiter durchstarten können."
Ein gutes Ergebnis für Winkler: Das Kompassmodell.
Die neue Regionalliga-Struktur, so sie kommt, würde dann ab der Spielzeit 2028/29 greifen. Davor gäbe es eine Übergangsspielzeit ab Sommer 2027. Wenn nicht, bleibt alles, wie es ist.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg