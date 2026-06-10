Der Nächste bitte! Greifswald krallt sich vierten Cottbuser

Greifswald/Cottbus - Der Nächste bitte! Der Regionalliga -Klub vom Greifswalder FC schlägt wieder bei Energie Cottbus zu, der vierte Akteur aus der Lausitz hat am Bodden unterschrieben.

Janis Juckel (Nr. 36 auf der Hose) verlässt seinen Ausbildungsklub Cottbus und folgt seinen Weggefährten nach Greifswald. © IMAGO / Matthias Koch

Dabei handelt es sich um Janis Juckel, wie der Viertligist am Mittwochmorgen offiziell mitteilte. Der neue Vertrag des 21-Jährigen an der Ostsee läuft bis Sommer 2029.

"Die ersten Gespräche haben mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe viel Vertrauen und Wertschätzung gespürt, und die sportliche Perspektive hat mich überzeugt. Deshalb freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe beim Greifswalder FC", sagte der Mittelfeldmann selbst.

Cottbus hatte den Mittelfeldmann und fünf weitere Akteure nach der Pokal-Pleite gegen Krieschow (1:2) Ende Mai offiziell verabschiedet. Auch aufgrund einer Schulterverletzung bestritt das Eigengewächs nur vier Pflichtspiele diese Serie.

Er folgt damit Alain Karim (39, künftiger Trainer) und Matthias Rahn (36, neuer Sportchef) und Felix Schubart (18, Mitspieler). Für Greifswald laufen seit vergangenem Sommer auch Juckels langjährige Teamkollegen Edgar Kaizer und Theo Harz (beide 22) auf.