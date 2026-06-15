15.06.2026 17:00 Völkerwanderung in Regionalliga! Erfolgsteam siedelt nach Aufstieg zum Lokalrivalen über

Eine solche Völkerwanderung gibt's sonst nur in der Kreisliga. Nahezu die komplette Erfolgself von Regionalliga-Neuling RSV Eintracht wechselt zum Lokalrivalen.

Von Lukas Schulze

Berlin/Stahnsdorf - Eine solche Völkerwanderung kennt man sonst nur aus der Kreisliga oder von Bienen! Nach Patrick Hinze (40), Aufstiegstrainer des brandenburgischen RSV Eintracht, wechselt nahezu die komplette Erfolgself des Regionalliga-Neulings zu Lokalrivale Hertha 03 Zehlendorf nach Berlin.

Hier bejubelt die Truppe noch den Aufstieg des RSV Eintracht, künftig wechselt der Großteil der Erfolgself zu Hertha Zehlendorf. © IMAGO / PIC ONE Dies erfuhr TAG24 aus gut informierten Branchenkreisen. Öffentlich verkündet sind bereits die Transfers von Abwehrboss Saheed Mustafa (31), Ex-Aue-Profi Louis Samson (30) und Nordost-Ikone Matthias Steinborn (37). Doch das ist nicht alles! Nach TAG24-Infos haben fünf weitere Aufstiegshelden von Stahnsdorf bei der "kleinen Hertha" unterschrieben und folgen dem Beispiel ihres Trainers Hinze. Namentlich sind das Stammkeeper Liam Brenn (20), Mittelfeldroutinier Leon Hellwig (35), Flügelflitzer Dominik Kruska (27), Torrakete Till Plumpe (25) und RSV-Urgestein Luca Krüsemann (29). Regionalliga Der Nächste bitte! Greifswald krallt sich vierten Cottbuser Summa summarum macht das acht auf einen Streich, plus den Cheftrainer - ein in diesen Gefilden beispielloser Vorgang. Zumal Zehlendorf - im Gegensatz zu Stahnsdorf - kommende Serie NICHT in der Regionalliga spielt.

Regionalliga Nordost: RSV Eintracht läuft das Erfolgsteam nach Aufstieg weg, Hertha Zehlendorf greift zu

Auch Nordost-Ikone Matthias Steinborn (37, l.) folgt seinem Trainer Patrick Hinze (40, r.) nach Zehlendorf. © IMAGO / PIC ONE Den Stein ins Rollen gebracht hatte Hinze selbst, dessen Wechsel nach 15 Jahren als Spieler und Trainer des RSV, Mitte Mai bekannt wurde. Seine Defensivzentrale aus Mustafa und Samson nahm er praktisch mit. Als ihre Wechsel innerhalb der Stahnsdorfer Kabine die Runde machten, schlossen sich ihnen Steinborn und Co. noch vor dem letzten Spieltag an. Bemerkenswert: Zu dem Zeitpunkt stand der RSV längst als Regionalliga-Aufsteiger fest, dennoch entschied sich Hinzes Horde für die semiprofessionelle NOFV-Oberliga Nord anstelle der florierenden "Champions League des Ostens". Regionalliga Greifswald holt nach Sportchef auch FCE-Trainer - Folgen ihnen bald Spieler aus Cottbus? Zu den Beweggründen dieser Völkerwanderung dringen nur spärlich Informationen durch: Während Zehlendorf offensiv auf seinen Instagram-Kanal "den Weg zurück" ausruft, gibt sich Stahnsdorf öffentlich bewusst oder unbewusst - deutlich defensiver. Nach dem Aufstieg stand zunächst im Raum, ob die Brandenburger überhaupt die Zulassung für die 4. Liga erhalten. Vor allem die hauseigene Sportstätte in Stahnsdorf ist nicht Regionalliga-tauglich.

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