Frühstart! Nordost-Klub buckelt bereits im Geheim-Trainingslager am Aufstieg

Mengkofen - Während Nordost-Meister Lok Leipzig nach dem Trauerspiel gegen Würzburg Mittwoch in die Vorbereitung startet , hat ein Konkurrent sein Trainingslager in den Beinen: Die VSG Altglienicke buckelte bereits hart für den Aufstieg.

Tim Rieder (32, l.) stemmt einen Ball über den Kopf, Philip Türpitz (34, r.) schaut zu. Am Rand liegen die schweren Kettlebells. © instagram.com/vsgaltglienicke_official (Screenshot)

An dem Ort, wo eine Woche zuvor ein Bootcamp der renommierten Spielerberater-Agentur ROGON stattfand, machte der Aufstiegsaspirant der Regionalliga ernst für den Aufstieg.



Nicht nur der frühe Zeitpunkt überrascht, sondern überhaupt der Umstand, dass sich die Berliner als einer der ganz wenigen Nordost-Klubs ein Sommer-Camp leisten.

Fernab des Trubels in der Hauptstadt wurden vor allem konditionell die Grundlagen für einen längeren Aufstiegsatem als zuletzt (Platz sechs, 19 Zähler Rückstand) gelegt.

Im bayrischen Mengkofen übten sich die Kicker bei brütender Hitze teils oberkörperfrei am Kettlebell-Training, bei dem eine Kugelhantel von um die 20 Kilo dynamisch geschwungen wird.

Neben den gehassten Wald- und Intervall-Läufe am frühen Morgen wurde auch auf dem Platz trainiert.

Nach sieben Tagen ging es am Montag zurück nach Berlin. Am Samstag folgt der erste Testkick gegen Oberligist Optik Rathenow, ehe ein Härtetest gegen Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus wartet.