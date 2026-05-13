13.05.2026 16:33 Kurioser Viertliga-Wechsel: Aufstiegstrainer wechselt zu Regionalliga-Absteiger

Der RSV Eintracht verliert nach seinem Aufstieg in die Regionalliga Nordost seinen Trainer: Patrick Hinze heuert bei Konkurrent Hertha 03 Zehlendorf an.

Von Lukas Schulze

Stahnsdorf - Sportlich steht der RSV Eintracht als erster Aufsteiger in die "kleine Champions League des Ostens" fest. Doch für das Abenteuer Regionalliga Nordost muss sich der Neuling plötzlich einen neuen Trainerstab suchen. Erfolgscoach Patrick Hinze geht zu Konkurrent Hertha 03 Zehlendorf.

Patrick Hinze (40, l.) und Jörg Miekley ballen die Faust: Sie führten den RSV Eintracht aus der 7. Liga in die "Champions League des Ostens". © IMAGO / PIC ONE Wie die Brandenburger vier Tagen nach dem größten Triumph ihrer Fußballgeschichte bekannt gaben, verlassen die Aufstiegsmacher Hinze und Co Jörg Miekley den Verein. Bemerkenswert: Hinze kehrt nach 15 Jahren Tätigkeit als Spieler wie Trainer dem RSV den Rücken, Miekley nach sogar 25 Jahren an der Seitenlinie diverser Mannschaften. Die Meldung ist mitten im Aufstiegsjubel ein echter Paukenschlag, die beiden Trainer prägten über Jahre den RSV, führten die Erste Mannschaft zum Titel in der Landesliga 2019, zum Aufstieg in die Oberliga 2020 und zuletzt zur Meisterschaft in jener Spielklasse. Regionalliga NOFV-"Strafenkatalog" sorgt für Aufregung - Verband erklärt irritierendes Dokument Der Abschied erfolgt am Höhepunkt ihres Schaffens, der dreifache Familienvater Hinze geht fernab des Fußballs einem geregelten Job nach.

Hertha 03 Zehlendorf präsentiert Patrick Hinze als neuen Cheftrainer