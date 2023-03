Letzte Chance Meisterschaft: Pfeffert Lok ohne seinen Kapitän gegen Cottbus alles raus?

Auf Djamal Ziane (30, l.) wird es aufgrund des Pfeffer-Ausfalls am Sonntag umso mehr ankommen. Im Optimalfall läuft es wie im Sommer 2019. © Picture Point / Sven Sonntag

Da Lok mit nur 21 Akteuren den schmalsten Kader der Regionalliga Nordost besitzt, dürften im schlimmsten Fall nicht einmal alle Bankplätze besetzt werden. Die Alternativen für Abderrahmane und Pfeffer sind überschaubar.

Für die Position neben Zak Paulo Piplica (21), die normalerweise Abderrahmane begleitet, kommt in erster Linie Riccardo Grym (23) infrage, der sich in der Rückrunde näher an die Startelf gearbeitet hat.

Aber auch Leon Heynke (23) könnte eine Option sein, die Position des Sechsers hat er in der Vergangenheit schon öfters ausgefüllt. Nachteil: Heynke machte zuletzt einen starken Job in der Innenverteidigung.

Eine Reihe weiter vorne sind Tobias Dombrowa (23) und Julian Weigel (21) erste Kandidaten anstelle Sascha Pfeffers. Dessen Genialität gleichwertig zu ersetzen, dürfte aber so oder so schwierig werden.

Und dann wäre da ja noch der Gegner aus Cottbus, der als einziger Klub offensiv verkündet hat, aufsteigen zu wollen. Nach holprigem Start aus der Winterpause (ein Punkt aus drei Partien) wurden die Lausitzer zuletzt ihrer Favoritenrolle gerecht: Gegen Chemie, den BAK und in Chemnitz holten sie jeweils drei Zähler.

Will man oben dran bleiben und Boden auf einen direkten Kontrahenten gutmachen, muss eine Glanzleistung her. Am besten wie im August 2019, als Lok vor 4500 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg drehte.

Zumindest der damalige Matchwinner Djamal Ziane (30), einer von drei Ex-Cottbusern im Lok-Kader, dürfte auflaufen.