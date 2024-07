In Cottbus wird am Dienstag angestoßen! FCE lädt zum Freibier-Spiel gegen Hertha BSC

Cottbus - Sommer, Sonne, Urlaub und … Freibier! Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus hat sich inmitten der Saison-Vorbereitung für seine Fans eine besondere Aktion einfallen lassen und lädt am Dienstag zum Freibier-Spiel.

So kündigte Feldschlößchen im Zuge der Vertragsverlängerung als Bierpartner an, den durstigen Fans nach Spielschluss kostenfrei Hopfenkaltschalen zu spendieren.

Durchschnittlich 8213 Fans pilgerten in der Vorsaison ins LEAG Energie Stadion. Ganz so viele dürften es Dienstagabend nicht werden, die 5000er-Marke ist aber durchaus drin!

Vor allem ist das Freibier-Spiel ein Dankeschön an viele treue Energie-Fans, die mit dem zweitbesten Zuschauerschnitt aller 90 deutschen Regionalligisten erst die Rückkehr in die 3. Liga ermöglichten.

Immer ein rassiges Duell zu Bundesliga-Zeiten: Hertha mit Arne Friedrich (l.) gegen Cottbus mit Dennis Sörensen (r.). (Archivbild) © Arno Burgi dpa/lbn

Die Erfrischungen folgen im besten Fall auf einen gelungenen sportlichen Härtetest für beide Mannschaften. Sowohl für Cottbus als auch Hertha ist es der erste richtige Prüfstein der Vorbereitung.

Während Cottbus gegen drei lokale Brandenburger Vereine sowie die VSG Altglienicke (2:0) testete, setzte sich Hertha zuletzt gegen drei Regionalliga-Klubs durch. Gegen den FSV Zwickau machte die Alte Dame sogar das halbe Dutzend voll (6:1).

Eine solche Abreibung wäre für die Cottbuser Trunkenheit ein echter Stimmungskiller - im jüngsten Testspiel vor zwei Jahren stand ein deutliches 1:5. Damals war Hertha allerdings noch Erst- und Cottbus Viertligist.

Durch den Cottbuser Aufstieg diesen Sommer und Herthas Abstieg 2023 haben sich beide Liga-technisch angenähert, wenngleich das letzte Pflichtspiel zwischen Hertha-Profis und Cottbus schon elf Jahre her ist.

So dürfte am Dienstagabend in Cottbus kräftig auf die Rivalität alter Tage getrunken werden.