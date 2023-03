Schlappe im Verfolgerduell! Lok Leipzig verpasst Riesen-Chance

Erfurt - Bitterer Nachmittag für Blau-Gelb! Durch ein 0:1 (0:0) beim FC Rot-Weiß Erfurt hat der 1. FC Lokomotive Leipzig den Anschluss an die Tabellenspitze verloren und den Thüringer Aufsteiger damit gleichzeitig zum erneuten Spitzenreiter der Regionalliga Nordost gemacht.

Kein einfacher Nachmittag für Lok-Tormaschine Djamal Ziane (r.). © IMAGO / Sports Press Photo

Erik Weinhauer erzielte im heimischen Steigerwaldstadion das entscheidende 1:0 in der 62. Minute. Zudem sah Loks Sascha Pfeffer in der Schlussphase Gelb-Rot (82.).

Erfurts Trainer Fabian Gerber veränderte seine Startelf nach dem 2:2 beim FC Carl Zeiss Jena auf zwei Positionen: Abou Ballo und Weinhauer starteten für Kapitän Andrej Startev (5. Gelbe) und Nazzareno Ciccarelli (Bank).

Zweifach wechselte auch FCL-Coach Almedin Civa im Vergleich zum 1:0 gegen den VfB Germania Halberstadt: Torhüter Niclas Müller und Zak Paulo Piplica ersetzten Isa Dogan (nicht im Kader) und Riccardo Grym (Bank).

Es war ein Duell der Verfolger von Tabellenführer Energie Cottbus, der nach der Absage in Jena an diesem Wochenende spielfrei hat. Nur einen Punkt Rückstand hatte Aufsteiger RWE, bei den Blau-Gelben waren es sechs. Vor allem die Leipziger brauchten den Dreier also unbedingt.

Die erste richtig gute Gelegenheit verbuchte Rot-Weiß. Keliano Tavares prüfte Müller mit einem ordentlichen Schuss, der diesen aber ganz stark hielt (8.).