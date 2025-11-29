Wie der NOFV Vereine ärgert: "Das hat etwas mit Respekt uns gegenüber zu tun"

Plauen - Die "U19" des VFC Plauen steht in der Regionalliga , der zweithöchsten Spielklasse, super da. 17 Punkte aus elf Spielen, Platz 8. Doch jetzt grätscht der NOFV dazwischen. Er sorgt nicht nur im Vogtland für Verwirrung und Kopfschütteln.

Die A-Junioren des VFC mit Trainer Norman Zschach (l.) nach ihrem Heimsieg gegen TeBe. Die Punkte sollen sie jetzt wieder abgezogen bekommen. © privat

Dem VFC sollen drei Punkte abgezogen werden, weil er beim Heimsieg gegen Tennis Borussia Berlin (3:1) Anfang Oktober einen nach einem Vereinswechsel gesperrten Spieler einsetzte.

"Die Spielgenehmigung ist Sache der Landesverbände. Der sächsische Verband hatte den Spieler freigegeben, sonst hätten wir ihn gar nicht auf dem Spielberichtsbogen eintragen können", so Trainer Norman Zschach.

Doch der NOFV verweigerte die Freigabe, der Spieler blieb gesperrt. Der Verein erfuhr dies allerdings erst im Nachgang. Irre!

Richtig hart trifft es den BFC Preußen. Während beim VFC das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, mussten die Berliner schlucken. Auch sie setzten einen durch den Berliner Verband freigegebenen Spieler ein.

Der BFC bekam zwölf seiner 13 Punkte abgezogen, ist jetzt Letzter.