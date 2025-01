Malick Sanogo hat sich entschieden: Ex-Union-Juwel wechselt in die Regionalliga Nordost!

Berlin - Sturmtalent Malick Sanogo (20) hat eine Zukunftsentscheidung für die Rückrunde getroffen: Der hoch gehandelte Angreifer wechselt vorerst in die Regionalliga Nordost.

Der Plan ging nicht auf, Sanogo erzielte nur fünf Tore in der Regionalliga Bayern, war plötzlich im Sommer ohne Perspektive und Vertrag.

Der in New York City Geborene galt als Toptalent des 2004er-Jahrgangs bei den Eisernen, wollte sich über die U23 des 1. FC Nürnberg im ersten Herrenjahr für höhere Aufgaben empfehlen.

2017/18 spielte Sanogo junior in der Jugend der VSG, erfolgte der Schritt zu Union Berlin , wo dem Sohn des Ex- Bundesliga -Stars bis vor zwei Jahren eine große Zukunft prophezeit wurde:

"Wir begrüßen Malick Sanogo zurück bei der VSG!", verkündete Altglienicke am Donnerstagnachmittag.

Kein Sanogo-Comeback in Cottbus: Malicks Vater Boubacar (heute 42) ging zwischen 2012 und 2014 in Cottbus auf Torejagd. © Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/dpa

Der 20-Jährige wurde im Herbst nach TAG24-Informationen zig Drittligisten angeboten, darunter auch Energie Cottbus und Erzgebirge Aue. Bei den Veilchen stellte sich Sanogo im Oktober im Probetraining vor.

Das Ende vom Lied: Aue sagte Sanogo ab, der sich auch in der USA bei einem anderen Klub versuchen wollte und hoch pokerte. Am Ende wurde es wieder der Zwischenschritt die Regionalliga anstatt des großen Sprungs in die 3. Liga.

Gut für den Mittelstürmer: Im Angriff der VSG Altglienicke wurden im Winter die Karten komplett neu gemischt. Manassé Eshele (26, Hallescher FC), Pascal Moll (23, TSV Aubstadt) und John Gruber (22, FSV Luckenwalde) sind alle weg.

Seine Mitspieler und Konkurrenten heißen künftig Abdulkadir Beyazit (28, von Hertha Zehlendorf) und Johannes Manske (24, vom Greifswalder FC).