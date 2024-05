Spielverlegungen am letzten Regionalliga-Spieltag? Das ist der Stand!

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark könnte am Sonntag Energie Cottbus den Aufstieg feiern. © picture alliance / dpa

Ein anderes Gerücht rund um den letzten Spieltag ist dagegen vom Tisch:

Das Auswärtsspiel von Energie Cottbus bei Hertha BSC II wird trotz Sicherheitsbedenken parallel zum Heimspiel des BFC Dynamo stattfinden. Der Kartenverkauf läuft auf Hochtouren, Energie verhandelt dieser Stunden um ein Zusatzkontingent an Gästetickets.

Pikant: Der Jahn-Sportpark, Ausweichspielstätte der Hertha Bubis, liegt nur gut sechs Kilometer vom Sportforum Hohenschönhausen und den Fans des BFC Dynamo entfernt.

Vor gut einer Woche hatte es im direkten Duell trotz des Einsatzes von 1100 Polizisten heftige Tumulte gegeben. Die Ausschreitungen schafften es bis in die Tagesschau.

Da Cottbus am Sonntag mit mehreren Tausend Anhängern in Berlin den Aufstieg feiern will, wird wieder eine enorme Polizeipräsenz vonnöten sein, um ein Aufeinandertreffen der Fanlager in der Stadt zu verhindern.

Zur Entspannung der Lage wurde außerdem das für den 19. Mai angesetzte Halbfinalspiel der Hertha U19 gegen Borussia Dortmund auf den darauffolgenden Pfingstmontag verlegt.