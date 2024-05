Wollitz' Jubellauf hat ein Nachspiel! Cottbus-Trainer im Saisonfinale gesperrt

Bitter! Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz (58) fehlt im Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen Hertha BSC II kommenden Sonntag. © Robert Michael/dpa

Als Energie Cottbus am Sonntagnachmittag in der 90. Minute plus sechs den Ausgleich erzielte, gab es für "Pelé" Wollitz kein Halten mehr.

Er sprintete auf den Rasen, ließ seiner Freude freien Lauf. Erst kurz vor der gegnerischen Coachingzone, wo auch der Linienrichter postiert war, stoppte er. Doch da war es schon zu spät.

Schiedsrichter Florian Butterich (29) hatte den Ausflug des Trainer-Vulkans bemerkt und mit Gelb geahndet. Wollitz' vierte Karte, was eine Sperre nach sich zieht.

Der 58-Jährige wusste sofort um die Konsequenz, nannte auf der anschließenden Pressekonferenz die Entscheidung "lächerlich" und bemängelte fehlendes "Fingerspitzengefühl" des Schiris.

Einige Energie-Fans kritisierten Wollitz dagegen für seine Unbeherrschtheit. Ausgerechnet im entscheidenden Saisonspiel wird der Cottbus-Coach fehlen!