Mehr Englische Wochen und Sommerspiele? Jetzt äußert sich der NOFV!

Fußball gehört den Fans: Der NOFV berücksichtigte einige Wünsche der Klubs. Dennoch wird es weiterhin viele Spiele in der dunklen Jahreszeit geben. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Was ist neu? Die Saison beginnt effektiv drei Spieltage vor dem ersten Break des DFB-Pokals und es gibt künftig zwei Englische Wochen (eine im August und eine im September) statt bisher einer.

Außerdem werden kurz vor Weihnachten, also nach dem regulären 19. Spieltag am 15. Dezember, keine Nachholspiele mehr angesetzt.

Was bleibt so wie bisher? 18 Teams gehen an den Start. Die Winterpause beginnt erst nach dem 3. Advent und gestaltet sich mit dem Restart Ende Januar denkbar kurz.

War kein noch früherer Saisonstart möglich? Am letzten Juli-Wochenende beginnt die Spielzeit 2024/25. Ein noch früherer Start wäre aus Rücksicht auf die beiden Oberliga-Aufsteiger aus den Staffeln Nord und Süd laut Dahlitz nicht zumutbar gewesen.

Diese sind bis einschließlich 8. Juni 2024 gefordert. Effektiv liegen also für die beiden Aufsteiger sieben Wochen zwischen Saisonende der Oberliga und Saisonstart in der Regionalliga.

Hintenraus ist die Saison mit dem Finaltag der Amateure am 24. Juni 2025 gedeckelt. Anschließend folgen die noch zu terminierenden Aufstiegsspiele mit dem Vertreter der Regionalliga Nord zur 3. Liga.