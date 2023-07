Offensivkünstler wird von Top-Klubs der Regionalliga Nordost umgarnt

Berlin - Eine Woche vor der Saisonstart der Regionalliga Nordost suchen viele Klubs nach der vielleicht entscheidenden Karte, um sich in der Meisterschaft einen Trumpf zu verschaffen. Im Fokus steht ein alter Bekannter, der jüngst seinen Vertrag in Österreich aufgelöst hat.

Vollstreckt: Maximilian Pronichev (25) dreht jubelnd ab. In der Saison 2021/22 knipste er für Energie Cottbus fünfzehnmal in der Regionalliga Nordost. © Picture Point / Gabor Krieg

Es ist erst ein Jahr her, dass Maximilian Pronichev (25) seine Zelte in Deutschland abbrach und nach Österreich übersiedelte. Genauer gesagt, beim Zweitligisten SV Horn aufschlug.

Horn ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks im östlichen Waldviertel Niederösterreichs. Gut 6000 Einwohner beheimaten den Ort.

Was für den ein oder anderen Naturliebhaber oder Ruhesuchenden als vortreffliches Örtchen taugt, war ein Jahr der Arbeitsplatz von Fußballprofi Maximilian Pronichev. Mit dem kleinen Klub war Pronichev "Tabellenführer" zur Winterpause, dicht dran am Sprung in die österreichische Bundesliga, erzählt er im TAG24-Telefonat.

Doch ab da entschied sich der Klub kleinere Brötchen zu backen, ließ Leistungsträger ziehen und wird diese Spielzeit wohl nur um den Klassenerhalt mitspielen.

Pronichev hat andere Ambitionen. Als ihn TAG24 am Freitagnachmittag erreicht, ist er soeben wieder in seiner Heimat Berlin angekommen. Zuvor hat er seinen eigentlich noch ein Jahr laufenden Vertrag in Österreich aufgelöst.

Doch wohin zieht es den offensiven Ausnahmekönner, für den Regionalliga oder 3. Liga "nicht die Endstation" sein soll?