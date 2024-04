Plötzlich wichtig: Dynamo-Leihgabe Shcherbakovski wird in Cottbus zum Trumpf!

Cottbus - Bei Dynamo Dresden war Jan Shcherbakovski außen vor, trotz Vertrags bis 2025 nicht mehr gewollt. In Cottbus ruft die SGD-Leihgabe endlich sein Potenzial ab, auch weil der 23-Jährige seine Einstellung geändert hat.

Der Ball lag im Tor und die ganze Lausitz sich in den Armen. Durch den 4:3-Sieg über Lok Leipzig konnte der FCE seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Greifswald halten und hat den Sieg im Aufstiegsrennen weiter in der eigenen Hand.

Nicht jeder Spieler hätte in dieser Situation zu diesem anspruchsvollen Mittel gegriffen. Der Edeltechniker schon!

Dritte Minute der Nachspielzeit, beim Stand von 3:3 schlug die Stunde des Jan Shcherbakovski. Mit seinem schwächeren linken Fuß setzte der Mittelfeldspieler zum Seitfallzieher an.

Gegen den FSV Zwickau im März hatte Shcherbakovski sein erstes Saisontor erzielt. © Picture Point/Gabor Krieg

Für Shcherbakovski war es der erst der zweite Ligatreffer dieser Saison, aber vielleicht der wichtigste in seiner noch jungen Karriere.

Im Winter galt unter vielen Fans seine erneute Ausleihe als Notlösung mit Blick auf die U23-Regel. Mittlerweile hat sich der 23-Jährige im Vergleich zu seiner ersten Rückrunde bei den Lausitzern merklich gesteigert.

Sein Förderer Claus-Dieter Wollitz (58) bekundet, dass sich der Ballkünstler selbst nicht mehr so in den Mittelpunkt stelle und teamdienlicher präsentiere. Gegen Greifswald setzte er im Mittelfeld sogar zu ungewohnten Grätschen an.

Der Offensivspieler füllt die ihm angedachte Rolle perfekt aus, zeigt sich nach einem halben harten Jahr auf der Dynamo-Tribüne selbst über die Teileinsätze dankbar.

Sollte Wollitz am Samstag im Topspiel beim BFC Dynamo (16 Uhr, MDR) einen Gamechanger brauchen, steht Shcherbakovski bereit.