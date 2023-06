Schon neun Neuzugänge: BFC Dynamo rüstet auf und bekennt sich zum Aufstieg

Seit Juli 2022 steht Heiner Backhaus (41) an der Seitenlinie, im September installierte man mit Angelo Vier (51) eigens wieder einen ausgewiesenen Sportlichen Leiter. Dieser tönte jüngst: "Wir können die dritte Größe in Berlin sein und genau das ist auch das Ziel."

Denn man lastete dem langjährigen Erfolgscoach Christian Benbennek (50) den Formverfall im letzten Saisonabschnitt ebenso wie die ausbleibende spielerische Weiterentwicklung an. Die Konsequenz: Man setzte ihn vor die Tür!

Sollte den Lausitzern in den Aufstiegsspielen der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse nicht gelingen, gäbe es einen heißen Aufstiegskontrahenten mehr für den BFC Dynamo.

Noch ist das Starterfeld für die Regionalliga Nordost-Saison 2023/24 nicht endgültig. Denn erst am Sonntag entscheidet sich, ob Meister Energie Cottbus in die 3. Liga aufsteigt oder nicht.

Blick voraus: Steffen Eder (26) war vier Jahre lang Leistungsträger bei der SpVgg Bayreuth, stieg 2022 in die 3. Liga auf. Jetzt wechselt er zum ambitionierten BFC Dynamo. © Picture Point / Gabor Krieg

Um dieses Unterfangen anzugehen, haben die Hohenschönhauser in diesem Transfersommer bisher geklotzt statt gekleckert. Neun Neuzugänge sind eine vorzeigbare Zwischenbilanz, wenn man bedenkt, dass Vier eigentlich vor zwei Wochen ankündigte: "Es werden am Ende sicher acht bis zehn."

Andererseits verlassen auch mindestens neun Akteure den Klub, darunter Stützen wie Kapitän Niklas Brandt (31), den es zum Greifswalder FC zieht, oder Torjäger Christian Beck (35), der mit seinem Wechsel zum FSV Schöningen mit dem Profifußball abschließt.

Doch die neuen Namen sind nicht weniger prominent für Regionalliga-Verhältnisse: Rufat Dadashov (31) hat in seiner Laufbahn 14-mal in der 3. Liga und 78-mal in den Regionalligen getroffen.

Tugay Uzan (29), den der BFC von Liga-Konkurrent Altglienicke nach Hohenschönhausen lotste, traf in Liga 3 und 4 auch schon 74-mal, Vasilios Dedidis (23) in dieser Spielzeit immerhin achtmal für Jena.

Und Steffen Eder (26) war immerhin Stammkraft bei Drittliga-Absteiger Bayreuth. Speziell der Manndecker ist für die Regionalliga ein absoluter Topspieler - ebenso wie ein Dadashov und Uzan.

Am Montag nahm man mit "Perspektivspieler" (BFC-Trainer Heiner Backhaus) Louis Malina (20) von Germania Halberstadt den neunten Neuen unter Vertrag. Er ist neben Dadashov, Uzan, Dedidis sowie den Bestandsspielern Amar Suljic (24) und Erlind Zogjani (18) der sechste Angreifer.