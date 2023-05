Transfercoup: Liga-Konkurrent schnappt sich BFC Dynamo-Kapitän Niklas Brandt!

Routinier Niklas Brandt (31) zog zwei Jahre lang im defensiven Zentrum des BFC Dynamo die Fäden. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Böse Zungen reden in Alt Hohenschönhausen von einer Verjüngungskur. Andere sprechen von einem Verlust von Identität, Erfahrung und Führungsqualität. Wie dem auch sei - Kapitän Niklas Brandt und der BFC Dynamo gehen zur neuen Saison getrennte Wege.

Und sein neuer Klub steht schon fest: Es wird der Greifswalder FC von der Ostsee! Der Wechsel kommt aus dem Nichts, unterstreicht jedoch abermals die großen Ambitionen der Boddenstädter.

Der GFC will sich in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur als zweite Kraft hinter Hansa Rostock etablieren, sondern mittelfristig auch den Aufstieg in die 3. Liga bewerkstelligen.

Doch dafür braucht es Stabilität und Konstanz, die die Norddeutschen in 2023 nicht hatten. In der Jahrestabelle rangieren sie auf einem enttäuschenden 13. Platz, im Gesamttableau sind sie auf Rang 14 abgerutscht.

Ein Abstieg ist dennoch äußert unwahrscheinlich, da Meuselwitz am zurückliegenden Spieltag verlor und maximal der Tabellenfünfzehnte absteigt.

Greifswald hat drei Runden vor Schluss acht Punkte Vorsprung auf die Zipsendorfer, trennte sich aber vor Kurzem aufgrund der Negativentwicklung nach zwei Monaten von Trainer Roland Vrabec (53).