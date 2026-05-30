Vize-Kapitän muss Regionalligist verlassen - und erfährt auf Instagram davon

Bonn - Auf Instagram verabschiedete der Bonner SC sechs Spieler, die den Verein nach Saisonende verlassen werden. So weit, so normal - nur wusste einer der Spieler offenbar noch gar nichts von seinem "Glück"!

Tobias Peitz (26) muss den Bonner SC nach nur einem Jahr wieder verlassen - und löste damit einen gewaltigen Wirbel aus. © IMAGO / Funke Foto Services

So stand nämlich auch Vize-Kapitän und Mittelfeld-Säule Tobias Peitz (26) auf der Abgangsliste des Regionalligisten, was nicht nur zahlreiche Fans des Klubs überraschte, sondern auch den defensiven Mittelfeldspieler selbst.

"Das über Instagram zu erfahren, hatte ich auch noch nie", kommentierte der 26-Jährige den Post nämlich - und löste daraufhin ein wahres Beben in den Kommentaren der Rheinländer aus, denn das konnten die Anhänger nun überhaupt nicht nachvollziehen.

Am Tag danach klärte der Führungsspieler des BSC auf, was hinter den Kulissen passiert war.

Was sein Kommentar ausgelöst und welche Reichweite er bekommen habe, sei für ihn nicht greifbar oder zu erwarten gewesen, schrieb Peitz am Samstag in seiner Instagram-Story.

"Dennoch ist die Situation, wie sie ist. Weder mir noch meinem Berater wurde bis zu diesem Post eine Entscheidung über eine potenzielle weitere Zusammenarbeit mitgeteilt, was mir tatsächlich in meiner bisherigen Laufbahn noch nie passiert ist", erklärte der erfahrene Regionalliga-Spieler.

Zwar sei es das Normalste der Welt, dass ein Verein sportlich anders planen und Verträge daher nicht verlängern würde: "Nichtsdestotrotz wünscht man sich als Spieler, der sich eine Saison lang tagtäglich für den Verein aufgeopfert und seine vertraglichen Pflichten erfüllt hat, eine ehrliche und offene Kommunikation."