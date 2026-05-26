Greifswald holt nach Sportchef auch FCE-Trainer - Folgen ihnen bald Spieler aus Cottbus?
Greifswald - Die Spatzen pfiffen es von den Dächern - Alain Karim (39) heißt der neue Cheftrainer des Greifswalder FC. Er kommt wie der neue Sportdirektor Matthias Rahn (36) aus Cottbus. Bringen sie gleich Spieler mit?
Am Dienstagvormittag wurde Karim offiziell präsentiert, unterschrieb wie Rahn für drei Jahre am Greifswalder Bodden. Für den A-Lizenz-Inhaber ist es die erste Station als Herrentrainer einer Profimannschaft.
"Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme. Ich kann es kaum erwarten, endlich mit der Mannschaft loszulegen", erklärt der Trainer.
Seine Philosophie? "Ich möchte mutigen, variablen und aggressiven Fußball spielen lassen. Es soll alles aus dem Gefüge heraus passieren mit klarem Fokus auf dem Teamgedanken. Gleichzeitig soll eine spielerische Kultur vorhanden sein gepaart mit einer hohen Intensität und Bereitschaft."
Karim folgt auf Björn Lipfert (44), dessen Trennung der Verein vor gut einer Woche bekannt gegeben hatte. Lipfert hatte mit dem GFC nach einer schwierigen Saison mit einem starken Finish die Regionalliga gehalten.
Matthias Rahn und Alain Karim basteln am Kader des Greifswalder FC - und werben Cottbuser Talente
Nach dem Klassenerhalt folgt jetzt der Umbruch! Karim muss mit Rahn, der zuvor vier Jahre sein vorgesetzter Nachwuchsleiter in Cottbus war, einen nahezu komplett neuen Kader bauen. 13 Abgänge stehen fest, nur sieben Spieler haben laut transfermarkt.de einen Vertrag über die Saison hinaus.
Deshalb werkeln Trainer und Sportdirektor im Verbund nach TAG24-Informationen schon seit Wochen hinter den Kulissen an Neuzugängen. Pikant: Auch Cottbuser Jugendspieler sollen sie während der laufenden Saison einen Wechsel nach Greifswald schmackhaft gemacht haben.
Das war bevor Karim Anfang Mai in der Lausitz als U19-Trainer freigestellt wurde. Mit den A-Junioren drang Karim bis ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft vor, erlebte das Spiel selbst aber nicht mehr von der Seitenlinie.
Rahn lobt seinen Kompagnon: "Mit Alain Karim verbindet mich eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit über vier Jahre. Ich weiß, wie viel Leidenschaft, Arbeit und Klarheit er in eine Mannschaft investieren kann."
Titelfoto: Greifswalder FC