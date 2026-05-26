26.05.2026 11:17 Greifswald holt nach Sportchef auch FCE-Trainer - Folgen ihnen bald Spieler aus Cottbus?

Alain Karim heißt der neue Cheftrainer des Greifswalder FC. Er kommt wie der neue Sportdirektor Matthias Rahn aus Cottbus. Bringen sie gleich Jugendspieler mit?

Von Lukas Schulze

Greifswald - Die Spatzen pfiffen es von den Dächern - Alain Karim (39) heißt der neue Cheftrainer des Greifswalder FC. Er kommt wie der neue Sportdirektor Matthias Rahn (36) aus Cottbus. Bringen sie gleich Spieler mit?

Alain Karim (39) heißt der neue Trainer des Greifswalder FC. © Greifswalder FC Am Dienstagvormittag wurde Karim offiziell präsentiert, unterschrieb wie Rahn für drei Jahre am Greifswalder Bodden. Für den A-Lizenz-Inhaber ist es die erste Station als Herrentrainer einer Profimannschaft. "Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme. Ich kann es kaum erwarten, endlich mit der Mannschaft loszulegen", erklärt der Trainer. Seine Philosophie? "Ich möchte mutigen, variablen und aggressiven Fußball spielen lassen. Es soll alles aus dem Gefüge heraus passieren mit klarem Fokus auf dem Teamgedanken. Gleichzeitig soll eine spielerische Kultur vorhanden sein gepaart mit einer hohen Intensität und Bereitschaft." Regionalliga Erster Regionalliga-Aufsteiger steht fest, der Spielort nicht! Jetzt redet der Vereins-Chef bei TAG24 Karim folgt auf Björn Lipfert (44), dessen Trennung der Verein vor gut einer Woche bekannt gegeben hatte. Lipfert hatte mit dem GFC nach einer schwierigen Saison mit einem starken Finish die Regionalliga gehalten.

Matthias Rahn und Alain Karim basteln am Kader des Greifswalder FC - und werben Cottbuser Talente