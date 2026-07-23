Kurz vor dem Ligastart: Nordost-Klub schnappt bei Erich Berko zu
Berlin - Transferknaller unmittelbar vor dem Saisonstart der Regionalliga Nordost: Aufsteiger Tasmania Berlin hat sich die Dienste des langjährigen Zweitliga-Profis Erich Berko gesichert.
Der 31-Jährige unterschrieb nach TAG24-Infos für gleich zwei Jahre in Berlin-Neukölln.
Der Außenstürmer läuft damit erstmals in der "kleinen Champions League des Ostens" auf, nachdem er lange Zeit höherklassig für Dynamo Dresden und den Halleschen FC unterwegs war.
Bei Dynamo sammelte Berko einst in drei Zweitliga-Spielzeiten 85 Partien und 23 Torbeteiligungen, in Halle waren es später nur noch fünf Scorerpunkte in zwei Saisons 3. Liga, danach stand der Abstieg.
Kurios: Berko behielt nichtsdestotrotz seinen Wohnsitz an der Saale, wurde deswegen vergangenen Winter erneut mit dem HFC in Verbindung gebracht.
Aus einem erneuten Engagement wurde nichts, stattdessen schnürt Berko künftig für einen Liga-Konkurrenten die Schuhe!
Tasmania Berlin rüstet sich für die Regionalliga Nordost und holt auch Tahsin Cakmak
Berko ist qua Vita der Königstransfer für Aufsteiger Tasmania, das sich vier Jahre nach dem ersten Versuch und dem direkten Wiederabstieg als abgeschlagener Letzter (17 Pünktchen, 107 Gegentore) sich diesmal in der 4. Liga etablieren will.
Für dieses Unterfangen wurde mit Spielmacher Tahsin Cakmak (29, einst Babelsberg 03) ein in der Liga bestens bekanntes Gesicht aus der Türkei zurückgeholt.
Zudem nimmt Sturmkanone Abdulkadir Beyazit (29 Jahre, 33 Regio-Tore) nach einigen Jahren Oberliga bei Tasmania einen neuen Anlauf in der Spielklasse.
Die größten Hoffnungen dürften auf Berko ruhen, der nach mageren Jahren in Albaniens 2. Liga und bei Oberligist VfR Mannheim noch einmal angreifen will.
Los geht's für "TAS" am Samstag gegen die U23 des 1. FC Magdeburg, ehe sich am 2. Spieltag Erzgebirge Aue im inzwischen Regionalliga-tauglichen Werner-Seelenbinder-Sportpark die Ehre gibt.
Titelfoto: Lutz Hentschel