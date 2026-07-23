Kurz vor dem Ligastart: Nordost-Klub schnappt bei Erich Berko zu

Berlin - Transferknaller unmittelbar vor dem Saisonstart der Regionalliga Nordost: Aufsteiger Tasmania Berlin hat sich die Dienste des langjährigen Zweitliga-Profis Erich Berko gesichert.

Bei Dynamo Dresden in der 2. Liga erlebte Erich Berko (heute 31) seine beste Phase der Karriere. © Lutz Hentschel

Der 31-Jährige unterschrieb nach TAG24-Infos für gleich zwei Jahre in Berlin-Neukölln.

Der Außenstürmer läuft damit erstmals in der "kleinen Champions League des Ostens" auf, nachdem er lange Zeit höherklassig für Dynamo Dresden und den Halleschen FC unterwegs war.

Bei Dynamo sammelte Berko einst in drei Zweitliga-Spielzeiten 85 Partien und 23 Torbeteiligungen, in Halle waren es später nur noch fünf Scorerpunkte in zwei Saisons 3. Liga, danach stand der Abstieg.

Kurios: Berko behielt nichtsdestotrotz seinen Wohnsitz an der Saale, wurde deswegen vergangenen Winter erneut mit dem HFC in Verbindung gebracht.

Aus einem erneuten Engagement wurde nichts, stattdessen schnürt Berko künftig für einen Liga-Konkurrenten die Schuhe!