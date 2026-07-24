Regionalliga wird zur Torfabrik: "Es macht den Wettbewerb fairer"

Chemnitz/Zwickau - Die Regionalliga Nordost wartet zur neuen Saison mit einer gewichtigen Neuerung auf, die auf den ersten Blick erstmal unscheinbar daherkommt.

Ein Hauch von Bundesliga in der Regionalliga Nordost. Ab der Saison 2026/27 wird mit einem einheitlichen Ball aus dem Hause adidas gespielt. © Imago/Revierfoto

Ab dem Spieljahr 2026/27 gibt es einen einheitlichen Ball, wie von der Bundesliga bis zur 3. Liga seit Jahren praktiziert. Alle 18 Mannschaften jagen künftig der "Torfabrik" von adidas hinterher. Eine Neuerung, die gerade den Torhütern in die Karten spielen dürfte.

TAG24 horchte sich bei den Schlussleuten aus den westsächsischen Klubs um.

David Richter (27), die neue Nummer 1 vom Chemnitzer FC, meint: "Ich finde das gut, denn es macht den Wettbewerb fairer, wenn jeder mit dem gleichen Ball spielt und dadurch die Bedingungen für jeden dieselben sind."

Die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen der unterschiedlichen Hersteller führen auch zu verändertem Flugverhalten.