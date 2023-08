Vom Energie-Sympathisanten zum Gegenspieler: Pronichev kehrt nach Cottbus zurück

Cottbus/Erfurt - Bei den Aufstiegsspielen zur 3. Liga fieberte Maximilian Pronichev (25) live im Cottbuser Stadion der Freundschaft mit und drückte seinem Ex-Klub die Daumen im Kampf um den Aufstieg. Am Samstag (Anstoß 14.05 Uhr, MDR) kehrt er als Gegner zurück.

Maximilian Pronichev (25) zeigt es an: Die Saison 2021722 bei Energie Cottbus war eine äußerst erfolgreiche (27 Torbeteiligungen). © IMAGO / Steffen Beyer

Wenn Maximilian Pronichev das Cottbuser Stadion der Freundschaft betritt, dann als Spieler von Rot-Weiß Erfurt. Der Wechsel zum Aufstiegskonkurrenten des FCE macht es möglich.

Und so wird aus einem Energie-Sympathisanten ein Kontrahent auf dem Feld. Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel antwortete Erfurts Nummer zehn angesprochen auf Cottbus: "Ich habe da viele Freunde, aber das ist alles Vergangenheit."

Trotzdem hoffe er auf "10.000 Zuschauer" bei seiner Rückkehr - Energie hat immerhin 2100 Dauerkarten verkauft. Ob es eine fünfstellige Kulisse nach der überraschenden Auftaktpleite bei Viktoria Berlin (1:2) wird, steht in den Sternen.

Was aus Pronichevs Sicht dagegen klar sei: "In Cottbus wird es brennen", äußerte der Deutsch-Russe schon vor Tagen. Damit sind nicht nur die Ränge gemeint, der Deutsch-Russe will allen zeigen, dass es vielleicht ein Fehler war, dass Cottbus sich nicht seine Dienste sicherte.

Die Bemühungen von FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz (58) waren letztlich begrenzt. Dafür setzte Erfurts Trainer Fabian Gerber alle Hebel in Bewegung, um Pronichev an den Steigerwald zu lotsen.

Das klappte und sollte sich direkt auszahlen: Im ersten Saisonspiel war es eben jener Pronichev, der nach seiner Einwechslung mit dem 1:0 die Tür zum Erfurter Auftaktsieg öffnete.