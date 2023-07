"Top-Neuzugang": Rot-Weiß Erfurt sichert sich Dienste von Zweitliga-Spieler

Maximilian Pronichev (25) kickte auch schon für Energie Cottbus. Jetzt verstärkt er den FC Rot-Weiß Erfurt. (Archivbild) © Imago/Steffen Beyer

Wie der Verein mitteilte, unterschreibt Pronichev bis Sommer 2024. "Top-Neuzugang für die RWE-Zentrale", schreibt der Verein. Und Pronichev?

"Ich freue mich sehr, hier zu sein, bei einem großen Traditionsverein mit überragenden Fans, und dazu noch in einer so schönen Stadt. Als Team wollen wir in der nächsten Saison oben angreifen", sagt der 25-Jährige laut Mitteilung.

Der gebürtige Berliner ist in seinen jungen Jahren schon ein wenig rumgekommen. So kickte er in seiner Jugend nicht nur an Akademien bei Hertha BSC oder Schalke 04, nein, auch für Zenit St. Petersburg. 2017 debütierte Pronichev für die zweite Mannschaft von Hertha und erzielte in 19 Partien 15 Tore.

Nach Leihen zu Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC ging es für den Berliner zu Rot-Weiß Essen in die Regionalliga West. Im Sommer 2021 entschied sich der offensive Mittelfeldspieler für einen Wechsel zurück in die Regionalliga Nordost, wo er sich für Energie Cottbus die Schuhe schnürte.

Unter Coach Claus-Dieter "Pele" Wollitz (58) erzielte er 15 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.