Markus Zschiesche und Energie Cottbus? Das ist dran an den Gerüchten!

Cottbus/Berlin - Für viele Fans war diese Meldung überraschend und ungewöhnlich: Energie Cottbus verkündete am Freitagabend, dass Claus-Dieter Wollitz (58) zum Saisonende 2024/25 sein Traineramt aufgibt und zum Sportdirektor wird. Seitdem laufen die Spekulationen in der Lausitz!

Herzliches Verhältnis: Der Noch-Babelsberg-Trainer Markus Zschiesche (42, v.l.) und Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz (58) kenne sich seit Jahren. © IMAGO / Beautiful Sports

Eigentlich ist alles klar: "Pelé" Wollitz bleibt auch in der kommenden Saison Energie-Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion und tritt ab Sommer 2025 kürzer.

Doch so ganz eindeutig ist die Sache dann doch nicht! Der weitsichtig geplante Schritt ist zugleich eine sehr lange Zeitspanne, sorgt unter den FCE-Fans für Spekulationen.

Eine dieser lautet, dass Wollitz doch schon am Saisonende eine Reihe zurücktritt und ein neuer Cheftrainer kommt.

Immer wieder wird in dem Zusammenhang der Name Markus Zschiesche (42) genannt. Der Erfolgstrainer des SV Babelsberg ist auf dem Markt, verlängert seinen Vertrag in Potsdam nicht.

Zschiesche hat Energie-Vergangenheit als Jugendtrainer, Wollitz und er schätzen sich, stehen regelmäßig im Kontakt. Auch zwecks des Trainerjobs?

Energie Cottbus hat eine klare Haltung, präzisiert gegenüber TAG24, dass "aktuell nichts dran sei" an der Geschichte mit Zschiesche.