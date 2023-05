Rekord-Torjäger und Influencer: Haaland mit Mode-Deal bei dieser Luxus-Marke!

Manchester - Für Erling Haaland (22) lief das Fußball-Wochenende wieder mal perfekt. Bei dem Auswärtssieg von Manchester City in Everton erzielte der Norweger seinen 36. Saisontreffer und durch die Niederlage von Konkurrent Arsenal machte der Ex-Dortmunder in seiner ersten Saison auf der Insel einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Doch eine weitere Meldung ließ den Weltklasse-Stürmer jubeln.