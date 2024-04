Rudi Völler mit Navi-Irrtum vor Besuch im künftigen EM-Trainingslager

Blankenhain - Die deutsche Fußballnationalmannschaft will Ende Mai in Blankenhain (Weimarer Land) am Feinschliff für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) arbeiten. Am gestrigen Dienstag war ein Tross des Deutschen Fußballbundes um Sportdirektor Rudi Völler (64) zu Besuch. Der ehemalige Bundestrainer reiste jedoch mit einem Navi-Irrtum ins künftige Trainings-Quartier.

Seinen Namen dürfte es wohl nicht nur ein Mal geben, dennoch gibt es Rudi Völler nur ein Mal. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Einen Rudi Völler - es gibt nur ein' Rudi Völler" - diesen Gesang dürfte wohl nahezu jeder deutsche Fußball-Fan kennen.

Blankenhain hingegen gibt es mehr als ein Mal! Mit dieser Tatsache wurde "ein" Rudi Völler nun direkt konfrontiert.

Wie Berichten zu entnehmen ist, spielte nämlich Blankenhain im Landkreis Zwickau (Sachsen) im Austausch zwischen Navi und Rudi eine Rolle. Der einstige Stürmer soll den Irrtum jedoch bemerkt haben. Am Ende fuhr er dann am "Spa & Golf-Resort Weimarer Land" in Blankenhain - also das in dem Fall richtige - vor. Dort sei es dann zum Austausch von Hotel-Seite, DFB sowie Medienvertretern und Anwohnern gekommen.

Im "Spa & Golf-Resort Weimarer Land" wird sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelmann (36) nämlich auf die Heim-EM vorbereiten (26. bis 31. Mai), ehe sie ihr Team Base Camp in Herzogenaurach (Bayern) im Home Ground von Noch-DFB-Partner adidas bezieht.