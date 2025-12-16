Rührende Worte zum Todestag! Trainer-Frau teilt herzzerreißende Erinnerung

Rom (Italien) - Noch immer herrscht große Trauer. Vor exakt drei Jahren starb Ex- Fußball -Star und Trainer-Legende Siniša Mihajlović (†53) an Blutkrebs. Anlässlich seines Todestages erinnerte nun seine Witwe mit rührenden Worten an ihren Mann.

Widmete ihrem verstorbenen Ehemann (†53) liebevolle Zeilen: Arianna Mihajlović. (Archivfoto) © IMAGO / NurPhoto

"Weine nicht um ihn, sondern fühle dich ihm nahe und sprich wieder mit ihm. Er wird dich vom Himmel aus genauso lieben wie auf Erden", schrieb Arianna in einem am Dienstagvormittag veröffentlichten Instagram-Post. Dazu teilte sie ein inniges Foto, das die beiden in inniger Umarmung zeigt.

"Heute sind es drei Jahre, seit du nicht mehr da bist, meine Liebe", fügte sie hinzu und zeigt damit offen, wie schwer ihr der Verlust noch immer fällt.

Diese Verbundenheit, die auch über den Tod hinaus spürbar bleibt, begann Mitte der 90er-Jahre und war ganz besonders, denn gleich dreimal erneuerten sie ihr Eheversprechen.

1996 in der italienischen Hauptstadt Rom, 2006 im serbischen Sremski Karlovci und ein weiteres Mal, um die Stärke ihrer Verbindung noch einmal zu feiern. Gemeinsam zogen sie fünf Kinder groß: Victoria, Virginia, Miroslav, Nikolas und Dušan.