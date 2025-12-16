Rührende Worte zum Todestag! Trainer-Frau teilt herzzerreißende Erinnerung
Rom (Italien) - Noch immer herrscht große Trauer. Vor exakt drei Jahren starb Ex-Fußball-Star und Trainer-Legende Siniša Mihajlović (†53) an Blutkrebs. Anlässlich seines Todestages erinnerte nun seine Witwe mit rührenden Worten an ihren Mann.
"Weine nicht um ihn, sondern fühle dich ihm nahe und sprich wieder mit ihm. Er wird dich vom Himmel aus genauso lieben wie auf Erden", schrieb Arianna in einem am Dienstagvormittag veröffentlichten Instagram-Post. Dazu teilte sie ein inniges Foto, das die beiden in inniger Umarmung zeigt.
"Heute sind es drei Jahre, seit du nicht mehr da bist, meine Liebe", fügte sie hinzu und zeigt damit offen, wie schwer ihr der Verlust noch immer fällt.
Diese Verbundenheit, die auch über den Tod hinaus spürbar bleibt, begann Mitte der 90er-Jahre und war ganz besonders, denn gleich dreimal erneuerten sie ihr Eheversprechen.
1996 in der italienischen Hauptstadt Rom, 2006 im serbischen Sremski Karlovci und ein weiteres Mal, um die Stärke ihrer Verbindung noch einmal zu feiern. Gemeinsam zogen sie fünf Kinder groß: Victoria, Virginia, Miroslav, Nikolas und Dušan.
Todestag von Siniša Mihajlović: Witwe meldet sich mit emotionalem Instagram-Post
Mit dem herzergreifenden Social-Media-Beitrag hält sie die Erinnerung an ihren verstorbenen Mann weiterhin lebendig, der am 16. Dezember 2022 an den Folgen einer schweren Leukämie-Erkrankung verstorben war.
Diese hatten Ärzte bei dem früheren jugoslawischen Nationalspieler bereits 2019 diagnostiziert. Doch Mihajlović bewies unermüdlichen Lebenswillen, kämpfte sich mit einer Knochenmarktransplantation und drei Chemotherapien eindrucksvoll zurück.
Im März 2022 musste er jedoch erneut behandelt werden. Wenige Monate später erlag er schließlich im Alter von nur 53 Jahren seinem schweren Leiden.
Freistoß-Spezialist Mihajlović gewann den Europapokal mit Roter Stern Belgrad
Zu Profizeiten in den 1990er-Jahren galt Mihajlović als einer der besten Freistoßschützen der Welt, spielte für italienische Top-Klubs wie die AS Rom, Lazio Rom und Inter Mailand.
In seiner Heimat wurde er zur Ikone, als er mit Roter Stern Belgrad 1990/91 den Europapokal der Landesmeister gewann, dem Vorgänger der heutigen UEFA Champions League.
Auch nach dem Karriereende blieb er dem Fußball treu, arbeitete als Trainer unter anderem bei den Erstligisten FC Turin, der AC Florenz und dem FC Bologna.
Titelfoto: IMAGO / NurPhoto