Weltfußballer steht fest: PSG-Star Ousmane Dembélé ist der Sieger

Katar - Ousmane Dembélé (28) von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist Weltfußballer des Jahres 2025. Der Franzose wurde von der FIFA bei der Gala des Weltverbands am Dienstag in Katars Hauptstadt Doha ausgezeichnet.

Ousmane Dembélé (28) ist der Weltfußballer 2025. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Dembélé folgt auf den Brasilianer Vinícius Júnior (25), der die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen.

Dembélé setzte sich letztendlich gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé (26) von Real Madrid und Lamine Yamal (18, FC Barcelona) durch.

"Das war ein fantastisches Jahr für mich - für mich persönlich und mit der Mannschaft", so Dembélé, der mit Blick auf die WM 2026 sagte: "Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr wiederkommen kann."

Als Weltfußballerin wurde die derzeit verletzte Spanierin Aitana Bonmatí (27) zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet. Eine starke Leistung!