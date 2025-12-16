Weltfußballer steht fest: PSG-Star Ousmane Dembélé ist der Sieger
Katar - Ousmane Dembélé (28) von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist Weltfußballer des Jahres 2025. Der Franzose wurde von der FIFA bei der Gala des Weltverbands am Dienstag in Katars Hauptstadt Doha ausgezeichnet.
Dembélé folgt auf den Brasilianer Vinícius Júnior (25), der die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen.
Dembélé setzte sich letztendlich gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé (26) von Real Madrid und Lamine Yamal (18, FC Barcelona) durch.
"Das war ein fantastisches Jahr für mich - für mich persönlich und mit der Mannschaft", so Dembélé, der mit Blick auf die WM 2026 sagte: "Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr wiederkommen kann."
Als Weltfußballerin wurde die derzeit verletzte Spanierin Aitana Bonmatí (27) zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet. Eine starke Leistung!
Rekordnationalspieler Lothar Matthäus weiter der einzige deutsche Weltfußballer
Abstimmen durften die Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften sowie ausgewählte Medienvertreter und Fans. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (64) ist nach wie vor der einzige Deutsche, der in der Geschichte der Abstimmung zum Weltfußballer gewählt wurde (1991).
Bei den Frauen hingegen gab es in Birgit Prinz (48), Nadine Angerer (47) und Nadine Keßler (37) bereits mehrere deutsche Preisträgerinnen.
Bei den Trainern setzte sich Luis Enrique (55) von PSG durch, der frühere Bundestrainer Hansi Flick (60, FC Barcelona) und der Liverpooler Trainer Arne Slot (47) komplettierten die Top 3 der Wahl.
Zur Welttrainerin wurde zum fünften Mal Sarina Wiegman (56) gekürt, die Niederländerin hatte Englands Frauen im Sommer zur EM-Titelverteidigung geführt.
Gianluigi Donnarumma als bester Torhüter ausgezeichnet
Die Wahl bei den Torhütern gewann der Italiener Gianluigi Donnarumma (26), der inzwischen von Paris zu Manchester City gewechselt ist - Manuel Neuer (39, FC Bayern München) hatte das Nachsehen. Beste Torhüterin ist Hannah Hampton (25).
Dembélé, Ex-Profi von Borussia Dortmund, hatte im September bereits den Ballon d'Or gewonnen. Seit Jahren verwirren die konkurrierenden Auszeichnungen die Fans. Von 2010 bis 2015 ehrte die Fachzeitschrift "France Football" die Besten des Jahres zwar gemeinsam mit der FIFA, seitdem kämpfen beide Parteien aber um die Vormachtstellung.
Titelfoto: Adam Davy/PA Wire/dpa