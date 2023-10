Sachsenpokal: Heimspiel für Lok Leipzig, Dynamo schielt nach Glauchau, Aue nach Markranstädt

Leipzig - Zwei Tage nach der Blamage des Chemnitzer FC im Sachsenpokal in Bischofswerda wurden am Montag in Leipzig die Partien des Achtelfinals ausgelost - obwohl drei Teams noch gar nicht feststehen.

Holt sich Lok Leipzig zum zweiten Mal in Folge den Pokal? (Archivbild) © Picture Point / Sven Sonntag

Das Losfee-Duo vom DFB-Stützpunkt Leipzig, bestehend aus den Jugendlichen Lotta Reichhardt (SG Rotation Leipzig/RB Leipzig) und Marius Mühler (JFV Neuseenland), zog unter den Augen von Pokalleiter Ulrich Günther und Volkmar Beier, Vizepräsident des Sächsischen Fußballverbands (SFV), die Kugeln.

Titelverteidiger 1. FC Lokomotive Leipzig erwischte ein Heimspiel gegen Regionalliga-Konkurrent FC Eilenburg. Für den FSV Zwickau geht's eine Liga tiefer ins vogtländische Auerbach.

Erzgebirge Aue, sollten sie die 3. Runde bei Stahl Riesa am 31. Oktober überstehen, gastiert beim sechstklassigen SSV Markranstädt vor den Toren Leipzigs - echtes Losglück!

Der SG Dynamo Dresden, der in zwei Wochen noch das Duell in Niesky bevorsteht, würde ins westsächsische Glauchau und damit ebenfalls zu einem Sachsenligisten reisen. Die BSG Chemie Leipzig trifft im Falle eines Weiterkommens in Schöneck auswärts auf den VFC Plauen - und müsste also wieder ins Vogtland.

Für CFC-Bezwinger Bischofswerda geht es wieder gegen einen Chemnitzer Klub, diesmal in Rabenstein. Freital empfängt Grimma zum Oberliga-Duell und in Lößnitz steigt das Sechstliga-Spiel gegen Fortuna Chemnitz.