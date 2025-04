Erst Finaleinzug, jetzt vorzeitiger Klassenerhalt? Aue muss wegen Sperre und Verletzung wieder umbauen

Aue - Wie viel Schwung verleiht der Einzug ins Sachsenpokal-Finale den Veilchen für den Saisonendspurt? Vielleicht so viel, dass schon an diesem Sonntag der Klassenerhalt nahezu perfekt gemacht wird? Das wollte TAG24 von FC Erzgebirges Cheftrainer Jens Härtel (55) nach dem standesgemäßen 3:0 (2:0) über Sechstligist Empor Glauchau wissen.

"Die Mannschaft hat die richtige Antwort gegeben", sagte Aue-Coach Jens Härtel (55) nach dem Sieg gegen Empor Glauchau. © picture point/Sven Sonntag

"Siege sind immer gut und der Druck sowie die Unkenrufe waren schon sehr groß, weswegen die Mannschaft die richtige Antwort gegeben hat", antwortete Härtel auf seine nüchtern, sachliche Art.

Zugegeben, das war kein Feuerwerk, das die Lila-Weißen in Glauchau abbrannten, obwohl sie nahezu in Bestbesetzung - sofern man es bei den ganzen Ausfällen überhaupt so nennen kann - angetreten waren und durch eine Notbremse eine Halbzeit lang in Überzahl agierten. Aber ein Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss, ist immer noch besser als eines, das ständig das Hindernis reißt.

"Wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich versucht geduldig zu sein, das Spiel zu verlagern und den Ball schnell zu halten, indem wir Omar Sijaric mit den tiefen Läufen hinter die Kette schicken. Das ist uns gut gelungen und wir machen zum Glück vor der Pause noch die zwei Tore", resümiert Härtel.

Kilian Jakob (24.) und Ali Loune (27.) brachten den haushohen Favoriten per Doppelschlag auf die Anzeigetafel und nach der roten Karte gegen Florian Hähnel, direkt vor dem Pausenpfiff, war die Sache durch. Marvin Stefaniak (59.) machte den Deckel drauf.