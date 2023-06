Entscheidung fix! Sachsenpokal-Finale findet wie geplant statt

Der 1. FC Lok Leipzig und der Chemnitzer FC stehen sich am Samstag im Sachsenpokal-Finale gegenüber. © Picture Point/Roger Petzsche

Wie sowohl die Leipziger Polizei als auch der Sächsische Fußballverband (SFV) TAG24 am Donnerstag bestätigten, wird das Endspiel des sächsischen Landespokals am Samstag um 16.15 Uhr im Leipziger Bruno-Plache-Stadion angepfiffen. Rund 10.000 Fans werden erwartet.

Davor hatte die Direktionsleitung der Polizei in einem Sicherheitsgespräch am Dienstag mitgeteilt, "dass eine Spielverlegung in Betracht gezogen werden muss". Die Entscheidung sei zu diesem Zeitpunkt "faktisch nicht anders möglich" gewesen.

"Über das Sächsische Staatsministerium des Innern wurde Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert, da mit eigenen und allen unterstützenden Kräften aus ganz Sachsen dieser Einsatz ohne Hilfe aus anderen Bundesländern nicht in Gänze leistbar ist", hieß es noch am Dienstag.

Grund waren und sind mehrere Parallelveranstaltungen, die am Samstag stattfinden.

Neben dem Pokalfinale werden auch Zehntausende Menschen zum Stadtfest, einem Konzert von Herbert Grönemeyer (67) in der Red Bull Arena sowie Teilnehmer einer "Antifa Ost"-Demo nach der Urteilsverkündung für die Linksextreme Lina E. (28) erwartet.