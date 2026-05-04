ARD und SFV geben Anstoßzeit für Pokal-Kracher bekannt

Leipzig - Das Sachsenpokal -Finale zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue wird am 23. Mai um 15.30 Uhr in der GGZ-Arena angepfiffen.

Wird er auch gegen Aue zum Pokal-Finale knipsen? Luca Prasse (21) traf am Sonntag zum 1:1. © Picture Point/Roger Petzsche

Dies teilte der Sächsische Fußball-Verband (SFV) am Montag mit. Das Endspiel gehört damit zum dritten Slot der elften Auflage des Finaltags der Amateure und startet zusammen mit den Endspielen der Landesverbände Mittelrhein, Niederrhein und Württemberg.

Vorige Woche hatte der SFV jene Anstoßzeit auf Nachfrage noch dementiert und erklärt, dass man sich beim DFB für 16.30 Uhr beworben habe. Nun haben die Fans also Klarheit und können dem Final-Kracher entgegenfiebern.

Der Vorverkauf für den Heimbereich ist ebenfalls am Montag, zunächst für Dauerkarteninhaber, gestartet. Am Vormittag konnten die Besitzer online über einen zuvor erhaltenen Link Tickets ergattern. Wie der FSV mitteilte, nahmen diesen Service bereits über 350 Fans an.

Der physische Verkauf der ersten Verkaufsphase startet am Montag um 14 Uhr am Kassenhaus am Legenden-Eck an der GGZ Arena.