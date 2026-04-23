Pyro-Ärger und Toiletten beschädigt: Polizei zieht nach Sachsenpokal-Halbfinale Bilanz

Chemnitz - Es war ein hitziges Halbfinale: Am Mittwochabend setzte sich der FC Erzgebirge Aue gegen den Chemnitzer FC mit einem verdienten 2:0-Sieg durch . Damit stehen die Veilchen im Finale des Sachsenpokals, Chemnitz ist raus. Die Polizei sicherte das Spiel mit Hunderten Einsatzkräften ab – und ermittelt gegen einige Fußball-Chaoten.

Im CFC-Block wurden mehrere Bengalos angezündet. Die Polizei ermittelt. © picture point/Sven Sonntag

Wie die Beamten mitteilen, verlief die Anreise der Fans reibungslos. Die Anhänger aus Aue kamen mit Reisebussen oder ihrem eigenen Auto aus dem Erzgebirge.

Dabei stand ein Shuttle-Parkplatz an der Chemnitzer Messe bereit, der laut Polizeiangaben gut ausgelastet war.

"Vor Spielbeginn als auch während der gesamten Spielzeit kam es aufseiten der Fans der Heimmannschaft zum wiederholten Abbrennen von Bengalos", teilte die Polizei mit. Pyrotechnik ist in Fußballstadien verboten, weil die heißen Fackeln erhebliche Verletzungen verursachen können.

Außerdem wurde bekannt, dass es im Gästebereich zu diversen Sachbeschädigungen in den Sanitäranlagen gekommen war.