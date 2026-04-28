Verwirrung um Anstoßzeit fürs Pokalfinale zwischen FSV und Aue

Leipzig - Die Fans des FSV Zwickau und von Erzgebirge Aue fiebern dem 23. Mai entgegen, wenn ihre beiden Mannschaften im Sachsenpokal-Finale aufeinandertreffen. Nun sorgt aber eine Vorabmeldung mehrerer Medien , wonach die Anstoßzeit mit 15.30 Uhr bereits fix sei, für mächtig Wirbel und Verwirrung, denn weder der Sächsische Fußball-Verband noch der gastgebende FSV wissen etwas davon.

Wie viele Karten für die Gästefans aus Aue zur Verfügung gestellt werden, entscheidet sich bei der Sicherheitsberatung am Dienstag. © Picture Point / Gabor Krieg

Ganz im Gegenteil. "Ich kann diese Berichte dementieren. Um 15.30 Uhr wird definitiv nicht gespielt", erklärte SFV-Pressesprecher Alexander Rabe auf TAG24-Nachfrage.

Die festgelegten Slots für den Finaltag der Amateure sind demnach 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr - sowie 17.30 Uhr.

Letztere Anstoßzeit sei allerdings nur für diejenigen Landesverbände vorgesehen, die ihr Finale ohne Verlängerung spielen und bei Gleichstand nach regulärer Spielzeit direkt zum Elfmeterschießen übergehen.

"Das sind die offiziellen Zeiten. Andere gibt es nicht", unterstreicht Rabe und benennt zugleich einen konkreten Termin, an dem die Anhänger aus Zwickau und Aue ihre Terminkalender zücken können.

"Nächsten Montag werden die bestätigten Anstoßzeiten per Pressmitteilung veröffentlicht", so Rabe.