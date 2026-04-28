Verwirrung um Anstoßzeit fürs Pokalfinale zwischen FSV und Aue
Leipzig - Die Fans des FSV Zwickau und von Erzgebirge Aue fiebern dem 23. Mai entgegen, wenn ihre beiden Mannschaften im Sachsenpokal-Finale aufeinandertreffen. Nun sorgt aber eine Vorabmeldung mehrerer Medien, wonach die Anstoßzeit mit 15.30 Uhr bereits fix sei, für mächtig Wirbel und Verwirrung, denn weder der Sächsische Fußball-Verband noch der gastgebende FSV wissen etwas davon.
Ganz im Gegenteil. "Ich kann diese Berichte dementieren. Um 15.30 Uhr wird definitiv nicht gespielt", erklärte SFV-Pressesprecher Alexander Rabe auf TAG24-Nachfrage.
Die festgelegten Slots für den Finaltag der Amateure sind demnach 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr - sowie 17.30 Uhr.
Letztere Anstoßzeit sei allerdings nur für diejenigen Landesverbände vorgesehen, die ihr Finale ohne Verlängerung spielen und bei Gleichstand nach regulärer Spielzeit direkt zum Elfmeterschießen übergehen.
"Das sind die offiziellen Zeiten. Andere gibt es nicht", unterstreicht Rabe und benennt zugleich einen konkreten Termin, an dem die Anhänger aus Zwickau und Aue ihre Terminkalender zücken können.
"Nächsten Montag werden die bestätigten Anstoßzeiten per Pressmitteilung veröffentlicht", so Rabe.
Zunächst findet Sicherheitsberatung in Zwickau statt
Am heutigen Dienstag (28. April) findet in Zwickau die erste Sicherheitsberatung mit Vertretern des FSV und FCE sowie der Behörden statt, um unter anderem organisatorische Details wie die Gesamtkapazität und das Gästekontingent zu besprechen.
Das Finale am 23. Mai in der GGZ-Arena wird bei den Westsachsen als das größte Spiel seit der DFB-Pokal-Partie gegen den Hamburger SV am 22. August 2016 angesehen.
Die Schwäne gieren nach dem ersten Sachsenpokal-Triumph überhaupt, während der seit letzten Samstag als Absteiger feststehende Schacht sich mit einem Erfolgserlebnis versöhnlich in die Sommerpause verabschieden will.
Titelfoto: PICTURE POINT / Gabor Krieg (2)