24.04.2026 11:52 So läuft der Vorverkauf fürs Knaller-Finale FSV gegen Aue ab: Gästekontingent noch offen

Bald startet der Vorverkauf für das Sachsenpokal-Finale. Während der FSV in mehreren Phasen verkauft, ist das Gästekontingent für Aue noch offen.

Von Michael Thiele

Zwickau - "Wo sind die Karten? Ausverkauft!", ist ein Running Gag, der seit nunmehr elf Jahren die Internetgemeinde belustigt. Der Video-Clip des entrüsteten FSV-Fans entstand vor dem Sachsenpokal-Finale 2015, als die Schwäne gegen den Chemnitzer FC letztmals ein "Finale Daheeme" bestritten. Jetzt gegen den Schacht dürfte der Ansturm um ein Vielfaches größer werden. Und wer nicht leer ausgehen will, muss einiges beachten.

Das Stadion wird wohl rappelvoll! Schon bald startet der Vorverkauf für das Mega-Finale zwischen dem FSV Zwickau und FC Erzgebirge Aue. © picture point/Sven Sonntag Dauerkartenbesitzer und Mitglieder des FSV Zwickau haben ein Vorkaufsrecht und sind ab 4. Mai als Erstes dran. Wer noch bis 28. April Mitglied wird und den Jahresbeitrag bis 4. Mai überweist, sichert sich ebenfalls ein Vorkaufsrecht. "Binnen eines Tages sind 130 neue Mitgliedsanträge eingegangen", berichtete FSV-Geschäftsführer André Beuchold gegenüber TAG24. In einer dritten Verkaufsphase kommen alle zum Zug, die zwischen 23. und 28. April ein Bundle-Ticket für die zwei noch ausstehenden Regionalliga-Heimspiele gegen Erfurt oder Chemie Leipzig erwerben. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Drei Ausfälle vor Düsseldorf, aber bei zwei Spielern besteht Hoffnung Was danach noch übrig ist, geht ab dem 10. Mai in den freien Verkauf. "Wir gehen schon jetzt davon aus, dass das Heimkontingent dann ausgeschöpft sein wird", sagte Beuchold voraus. Heißt: Bundle-Ticket kaufen oder noch Mitglied werden, wie die Westsachsen offensiv werben.

Rund 1400 bis 1500 Gästetickets erwartet