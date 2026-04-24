So läuft der Vorverkauf fürs Knaller-Finale FSV gegen Aue ab: Gästekontingent noch offen
Zwickau - "Wo sind die Karten? Ausverkauft!", ist ein Running Gag, der seit nunmehr elf Jahren die Internetgemeinde belustigt. Der Video-Clip des entrüsteten FSV-Fans entstand vor dem Sachsenpokal-Finale 2015, als die Schwäne gegen den Chemnitzer FC letztmals ein "Finale Daheeme" bestritten. Jetzt gegen den Schacht dürfte der Ansturm um ein Vielfaches größer werden. Und wer nicht leer ausgehen will, muss einiges beachten.
Dauerkartenbesitzer und Mitglieder des FSV Zwickau haben ein Vorkaufsrecht und sind ab 4. Mai als Erstes dran. Wer noch bis 28. April Mitglied wird und den Jahresbeitrag bis 4. Mai überweist, sichert sich ebenfalls ein Vorkaufsrecht.
"Binnen eines Tages sind 130 neue Mitgliedsanträge eingegangen", berichtete FSV-Geschäftsführer André Beuchold gegenüber TAG24.
In einer dritten Verkaufsphase kommen alle zum Zug, die zwischen 23. und 28. April ein Bundle-Ticket für die zwei noch ausstehenden Regionalliga-Heimspiele gegen Erfurt oder Chemie Leipzig erwerben.
Was danach noch übrig ist, geht ab dem 10. Mai in den freien Verkauf. "Wir gehen schon jetzt davon aus, dass das Heimkontingent dann ausgeschöpft sein wird", sagte Beuchold voraus.
Heißt: Bundle-Ticket kaufen oder noch Mitglied werden, wie die Westsachsen offensiv werben.
Rund 1400 bis 1500 Gästetickets erwartet
Was die Gästefans anbelangt, hoffen Beuchold und Co. nach der ersten Sicherheitsberatung nächsten Dienstag, mit Vertretern von Polizei und Ordnungsamt, konkretere Aussagen treffen zu können.
"Wenn alle zustimmen, kann ein Großteil der Hintertorgerade für die Gästeanhänger zur Verfügung gestellt werden", so Beuchold. Das wären dann rund 1400 bis 1500 Tickets.
Auch die dürften weggehen wie warme Semmeln, denn im Lößnitztal fiebern sie dem Derby genauso entgegen wie in Eckersbach. Letztmals trafen beide Klubs 2016 im Pokalfinale aufeinander.
Obwohl Aue damals gewann, hatten auch die Schwäne ihren Startplatz im DFB-Pokal sicher, da Aue seinerzeit in die 2. Bundesliga aufstieg. Diesmal heißt es aber wie beim Film "Der Highlander": Es kann nur einen geben!
Bis es so weit ist, muss der FSV den Spagat zwischen (Liga-)Normalität und (Pokal-)Wahnsinn schaffen – mit der nächsten Aufgabe am Sonntag beim FSV Luckenwalde.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag (2)