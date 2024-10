Sachsenpokal: Aue muss nach Leipzig, CFC in Dresden, Westsachsen-Kracher in Glauchau

Leipzig - Das Achtelfinale steht! In der Runde der letzten 16 Teams im Sachsenpokal gibt es einige spannende Partien.

Losfee war Leonie Preußler, U19-Nationalspielerin von RB Leipzig. © MDR

Der nach Dynamo Dresdens Ausscheiden beim Chemnitzer FC nun einziger Turnier-Favorit FC Erzgebirge Aue wird Mitte November nach Leipzig reisen - zum Sechstligisten SV Tapfer.

Losfee Leonie Preußler (17), U19-Nationalspielerin von RB Leipzig, zog weiterhin die beiden Topspiele aus der Oberliga gegen Regionalliga: FSV Budissa Bautzen gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig sowie VfB Auerbach 1906 gegen die BSG Chemie Leipzig.

In Westsachsen kommt's zum Kracher VfB Empor Glauchau gegen den FSV Zwickau. Die Glauchauer durften in der vergangenen Saison schon gegen Dynamo ran, nun der FSV - große Namen für die 22.000-Einwohner-Stadt an der A4.

Der FC Grimma, der in der 3. Runde einmal mehr für eine Überraschung sorgte, darf nach den Regionalligisten VFC Plauen und FC Eilenburg nun den siebtklassigen FSV Oderwitz bezwingen. Im Achtelfinale ist es das bislang leichteste Los für die Muldestädter in dieser Pokalsaison.

Neben den ostsächsischen Oderwitzern sind noch zwei weitere Landesklassisten in der Runde der letzten 16: Der Oberlungwitzer SV, der mit dem FV Dresden Laubegast ebenso auf einen Sachsenligisten trifft wie Sachsens ältester Verein, SV Lipsia Eutritzsch, der es mit dem FSV Motor Marienberg zu tun bekommt.