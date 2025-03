Bis zum Abpfiff benahmen sich die Fans von Lok und Chemie, dann flogen die Mülltonnen!

Leipzig - Auf dem Papier eine klare Angelegenheit zwischen der BSG Chemie Leipzig und Lok Leipzig am Sonntagnachmittag im Viertelfinale des Sachsenpokals. 4:1 gewann am Ende der Favorit in Blau-Gelb. Während es beim Spiel zwischen den Fanszenen relativ entspannt blieb, ging es nach Abpfiff doch noch zur Sache.