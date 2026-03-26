Ex-CFC-Torjäger Benni Förster bläst mit Grimma zur Pokaljagd gegen Chemnitz

Chemnitz/Grimma - Mit 25 Toren - erzielt in der Aufstiegssaison 2010/11 - hält Benjamin Förster (36) bis heute den Vereinsrekord beim CFC . Am Samstag (14 Uhr) trifft der inzwischen 36-Jährige mit dem FC Grimma auf seinen Heimatverein. TAG24 sprach mit Förster.

Benjamin Förster (36) fungiert aktuell als spielender Co-Trainer beim FC Grimma. Kommt er gegen Chemnitz als Stürmer zum Einsatz? © Karsten Hannover

TAG24: Wie groß ist die Vorfreude auf das Viertelfinale-Duell?

Förster: "Sehr groß, und seit dem vergangenen Wochenende noch größer. Wir haben das wichtige Spiel gegen Heiligenstadt 4:0 gewonnen und können befreit in das Pokalspiel gehen. Gegen den Ex-Verein zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Familie und Freunde sind im Stadion. Alle hoffen auf ein spannendes Spiel."

TAG24: Beim letzten Aufeinandertreffen gab es wenig Spannung. Der CFC siegte 9:1. Was muss dieses Mal besser laufen als 2021?

Förster: "Wir ziehen viel Kraft aus dem Halbfinale vor einem Jahr gegen Lok Leipzig, das wir unglücklich verloren haben. Ich denke, Lok ist etwas stärker als der CFC, der natürlich die Favoritenrolle trägt. Aber es ist nur eine Liga zwischen beiden Vereinen. Wir wollen das Spiel lange offenhalten und haben weit weniger zu verlieren als Chemnitz."

TAG24: Stürmt Benni Förster gegen seinen Heimatverein?

Förster: "Ich bin spielender Co-Trainer. Wenn es in der Schlussphase eng zugeht, stehe ich bereit - auch am Samstag."