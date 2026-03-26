Ex-CFC-Torjäger Benni Förster bläst mit Grimma zur Pokaljagd gegen Chemnitz
Chemnitz/Grimma - Mit 25 Toren - erzielt in der Aufstiegssaison 2010/11 - hält Benjamin Förster (36) bis heute den Vereinsrekord beim CFC. Am Samstag (14 Uhr) trifft der inzwischen 36-Jährige mit dem FC Grimma auf seinen Heimatverein. TAG24 sprach mit Förster.
TAG24: Wie groß ist die Vorfreude auf das Viertelfinale-Duell?
Förster: "Sehr groß, und seit dem vergangenen Wochenende noch größer. Wir haben das wichtige Spiel gegen Heiligenstadt 4:0 gewonnen und können befreit in das Pokalspiel gehen. Gegen den Ex-Verein zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Familie und Freunde sind im Stadion. Alle hoffen auf ein spannendes Spiel."
TAG24: Beim letzten Aufeinandertreffen gab es wenig Spannung. Der CFC siegte 9:1. Was muss dieses Mal besser laufen als 2021?
Förster: "Wir ziehen viel Kraft aus dem Halbfinale vor einem Jahr gegen Lok Leipzig, das wir unglücklich verloren haben. Ich denke, Lok ist etwas stärker als der CFC, der natürlich die Favoritenrolle trägt. Aber es ist nur eine Liga zwischen beiden Vereinen. Wir wollen das Spiel lange offenhalten und haben weit weniger zu verlieren als Chemnitz."
TAG24: Stürmt Benni Förster gegen seinen Heimatverein?
Förster: "Ich bin spielender Co-Trainer. Wenn es in der Schlussphase eng zugeht, stehe ich bereit - auch am Samstag."
Förster über CFC-Sportdirektor Chris Löwe: "Das ist der Weg, den der CFC weiterhin gehen sollte"
TAG24: Wie sehr hängt Ihr Herz noch am CFC?
Förster: "Von der F-Jugend bis in die 3. Liga - das war eine ganz besondere und unvergessliche Zeit. Leider ist nach dem Trainer-Rücktritt von Gerd Schädlich (†69) im Verein vieles schiefgelaufen. Ich finde es gut, dass Chris Löwe (36) inzwischen fest eingebunden ist und auf dessen großen Erfahrungsschatz gebaut wird. Das ist der Weg, den der CFC weiterhin gehen sollte."
TAG24: Wann waren Sie das letzte Mal im Stadion?
Förster: "Als Spieler mit dem BFC Dynamo im September 2020. Da ich am Wochenende meistens selbst spiele, in Leipzig wohne und alle 14 Tage meine neun Jahre alte Tochter bei mir habe, komme ich nicht mehr oft ins Stadion. Ich schaue die CFC-Spiele im TV."
TAG24: Sie waren im Herbst kurzzeitig Chefcoach in Grimma. Ist der Trainerjob ein Ziel?
Förster: "Mein Schwager Daniel Bauer war bis vor Kurzem Cheftrainer beim VfL Wolfsburg. Er absolviert gerade den Lehrgang zum Fußball-Lehrer. Ich habe momentan die B-Lizenz und könnte mir gut vorstellen, ebenfalls in diese Richtung zu gehen. Aktuell arbeite ich als Transport-Fahrer für Photovoltaik-Anlagen."
Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress, Karsten Hannover