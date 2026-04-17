'Fakt ist!' statt Pokal-Derby: Spätere Anstoßzeit zwischen CFC und Aue sorgt für Fragezeichen

Chemnitz/Aue - Das Bezirksderby zieht eine ganze Region in seinen Bann! Der Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue erlebten in den vergangenen Tagen einen wahren Run auf die Tickets fürs Sachsenpokal-Halbfinale. Das Gästekontingent von 2138 Tickets war am Dienstag binnen 42 Minuten (!) vergriffen . Klar, dass da viele Fans nächsten Mittwoch in die Röhre schauen werden.

Anstelle des Sachsenpokal-Krachers zeigt der MDR den politischen Talk "Fakt ist!". © Ralph Koehler/Propicture

Wobei das mit der Röhre - wer noch einen alten Röhrenfernseher hat - eher schwierig wird, denn der MDR wird die Partie nicht im TV bringen, sondern nur via Livestream übertragen.

"Am kommenden Mittwoch läuft um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen planmäßig der politische Talk des MDR 'Fakt ist!'", bestätigte eine MDR-Sprecherin gegenüber TAG24 auf Nachfrage.

Das Pokalspiel werde daher parallel im Livestream auf mdr.de und in der ARD-Mediathek angeboten.

Das gilt auch für den Basketball-Europacup aus Weißenfels, so der Sender weiter.

Dass die Partie nicht im Fernsehen übertragen und stattdessen der Polittalk aus Magdeburg ausgestrahlt wird, überrascht insofern, dass die Anstoßzeit am nächsten Mittwoch extra für eine TV-Liveübertragung auf 20.30 Uhr gelegt wurde, wie vom Sächsischen Fußball-Verband bestätigt wurde.

"Die Anstoßzeit wurde ursprünglich so gewählt, weil es im TV übertragen werden sollte. Leider ist es letztlich nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten", sagte SFV-Sprecher Alexander Rabe auf Nachfrage.