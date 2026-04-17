'Fakt ist!' statt Pokal-Derby: Spätere Anstoßzeit zwischen CFC und Aue sorgt für Fragezeichen
Chemnitz/Aue - Das Bezirksderby zieht eine ganze Region in seinen Bann! Der Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue erlebten in den vergangenen Tagen einen wahren Run auf die Tickets fürs Sachsenpokal-Halbfinale. Das Gästekontingent von 2138 Tickets war am Dienstag binnen 42 Minuten (!) vergriffen. Klar, dass da viele Fans nächsten Mittwoch in die Röhre schauen werden.
Wobei das mit der Röhre - wer noch einen alten Röhrenfernseher hat - eher schwierig wird, denn der MDR wird die Partie nicht im TV bringen, sondern nur via Livestream übertragen.
"Am kommenden Mittwoch läuft um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen planmäßig der politische Talk des MDR 'Fakt ist!'", bestätigte eine MDR-Sprecherin gegenüber TAG24 auf Nachfrage.
Das Pokalspiel werde daher parallel im Livestream auf mdr.de und in der ARD-Mediathek angeboten.
Das gilt auch für den Basketball-Europacup aus Weißenfels, so der Sender weiter.
Dass die Partie nicht im Fernsehen übertragen und stattdessen der Polittalk aus Magdeburg ausgestrahlt wird, überrascht insofern, dass die Anstoßzeit am nächsten Mittwoch extra für eine TV-Liveübertragung auf 20.30 Uhr gelegt wurde, wie vom Sächsischen Fußball-Verband bestätigt wurde.
"Die Anstoßzeit wurde ursprünglich so gewählt, weil es im TV übertragen werden sollte. Leider ist es letztlich nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten", sagte SFV-Sprecher Alexander Rabe auf Nachfrage.
Anstoßzeit erschwert An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Zumal dies eine allgemein fanunfreundliche Zeit ist, gerade auch für jüngere Zuschauer, die am nächsten Tag in die Schule müssen.
Bei Verlängerung und Elfmeterschießen kann das Bezirksderby locker bis weit nach 23 Uhr gehen.
Dass dies auch An- und Abreise für die Gästefans via öffentliche Verkehrsmittel erschwert, kommt noch obendrauf, weshalb dieser Tage auch beim FC Erzgebirge Fragezeichen aufgeploppt sind.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg (2), Ralph Koehler/Propicture