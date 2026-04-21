FSV Zwickau schlägt Riesa und träumt weiter vom ersten Pokalsieg

Riesa - Der FSV Zwickau zieht mit einem 2:0 (1:0) über Sechstligist Stahl Riesa ins Sachsenpokal -Finale ein, wo die Schwäne am 23. Mai zu Hause den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue empfangen.

FSV-Coach Rico Schmitt beobachtete das Spiel mitten unter den Zwickauer Fans. © Picture Point / Roger Petzsche

Wenn sich Oberbürgermeisterin Constance Arndt im Gästeblock unter die Leute mischt und im Takt mit dem Fangesang mitwippt und auch der gesperrte Coach Rico Schmitt mitten unter den Anhängern steht, dann sagt das viel über den Zusammenhalt bei den Westsachsen aus.

Rund 1000 Schlachtenbummler unterstützten die Schwäne am Dienstagabend in der Feralpi-Arena, die mit insgesamt 3600 Zuschauern restlos ausverkauft war.

Sie sahen ein Spiel, in dem sich der haushohe Favorit schwertat und außerdem bereits nach sechs Minuten erstmals wechseln musste, da der zuvor angeschlagene Lukas Eixler signalisierte, dass es bei ihm nicht weiterging.

Zwickau fand erst zur Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel. Lennert Möbius mit der Doppelchance (19./21.), ehe Veron Dobrunas Flanke Cemal Sezer (23.) fand - 1:0.

Luca Prasse (33.) mit dem Pfosten-Kracher aus gut 25 Metern sowie Sezer (42.) per direktem Freistoß mit weiteren guten Gelegenheiten gegen eine Riesaer Mannschaft, die sich selbst nicht versteckte.